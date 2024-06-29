環境敏感區設光電、地熱 需環評

環境部昨預告多種開發行為的環評標準修法草案，主要針對再生能源，包含位於環境敏感區的太陽光電、地熱發電應實施環評。圖為地面光電示意圖。（資料照，屏東縣政府提供）

環境部預告修正再生能源環評認定標準

〔記者吳柏軒／台北報導〕環境部昨預告多種開發行為的環評標準修法草案，主要針對再生能源，包含位於環境敏感區的太陽光電、地熱發電應實施環評，但也鼓勵小水力發電、新興能源試驗性計畫研究、變電站室內化、砍伐人工林等符合條件得免環評，另同步刪除礦業權展限環評等文字。

最快年底上路

環境保護司長蔡孟裕表示，預告「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」修正草案，預告期六十天，最快年底上路。

請繼續往下閱讀...

山坡地光電逾15公頃納環評

修法重點如：太陽光電開發以往僅在重要濕地需做環評，草案增訂國家公園、野生保護區、自然保護區、特定農業區、公有造林地等都要環評，在山坡地設二萬瓩以上、面積十五公頃以上者也要環評，且為避免規避環評情形，廿公尺內鄰近用地合併累計。

能源署再生能源推廣組長廖士煒說，先前審查光電場，業者用地若涉及第一級環境敏感地區，雖法規未禁止，但都請業者避開，目前一級環敏區無開發案；至於山坡地方面，現行送案量約廿％需新增環評，審查會依預告草案原則處理。

地熱發電部分，草案要求部分環境敏感地區增設一萬瓩以上、面積一公頃以上應實施環評，一般區域五萬瓩以上也要環評。廖士煒解釋，現況較多地熱計畫都在實施探勘，還未涉及開發。

在小水力發電，蔡孟裕指出，增訂免環評標準，需滿足引水點下游水量全年九成五時間都要維持二CMS（每秒一公噸）流量，且發電尾水回放、並經主管機關審核確認。廖士煒說，現況小水力發電送件量不多、約十件。

其他免環評項目包含：經林業主管機關公告的永續經營人工林，砍伐林木免環評；屋內型變電所與國中小、醫院距離五十公尺以上免環評；新興能源試驗性計畫免環評，若商轉須依規定環評。

另外，草案也將五百平方公尺以下的高海拔區小規模納骨牆設施免環評，減輕原住民族疊葬、滿葬問題；同時因應礦業法修法，舊礦場皆須補辦環評，既有礦場若開採達總量者，要繼續應重新申請礦權，因此不再有「展延」，這次環評標準中便刪除礦業權展限環評等文字。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法