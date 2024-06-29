外銷接單 國內生產比創11年新高

近三年外銷訂單各主要生產地占比（資料來源 : 經濟部 製表 : 記者林菁樺 圖 : 中央社資料照）

供應鏈重組

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部統計處昨發布「外銷訂單海外生產實況調查統計」，在供應鏈重組與AI（人工智慧）新科技發酵下，外銷訂單在中國（含香港）的生產比重降至三十七．八％，創十四年新低；台灣、東協生產比重續創新高，其中，國內生產比率達四十九．一％，改寫十一年新高。

台廠在中港生產比降至37.8％ 14年新低

統計處副處長黃偉傑解釋，海外生產比重不宜過高，因廠商接到訂單後，若在國外生產，對台灣的就業、出口不會有實質幫助，政府推動台商回流等政策，就是希望將生產製造留在國內，增加就業、帶動出口。

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高效能運算、AI品項 擴大國內生產

根據調查，以二○二三年為例，海外生產比重降至五十．九％，連三年下滑，國內生產比重達四十九．一％、年增○．三個百分點，寫下近十一年新高。主因是高效能運算、AI等新應用需求擴增，IC設計、伺服器、筆電及網通產品廠商「擴大」國內生產，拉高整體接單的國內生產比重。

海外生產中，中港生產比重連續兩年跌破四成，去年僅剩三十七．八％，創十四年新低；東協占七％、排第三，持續創新高。統計處分析，美中貿易戰、地緣政治風險等因素，持續牽動全球供應鏈重組，東協如越南、泰國等地，都是台商海外重要生產基地，越南生產占二．六％為最高。

另海外生產在美中貿易戰後也改變，二○一九年仍以「生產成本低廉」為主要原因，隔年起到去年「配合客戶要求」續居海外生產原因首位，比重達五十三．四％。

值得留意的是，去年各外銷業者主要競爭對手，以「國內同業」占五十．四％最多，但中企仍是我國「海外」最大競爭對手、占二十五．一％。黃偉傑直言，因中國內需不振，連歐美也都害怕中國低價傾銷。

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