亞股IPO銳減近7成 中國最大輸家

現代汽車印度今年下半年推出的30億美元IPO，預料將是印度史上規模最大。（路透）

〔編譯魏國金／綜合報導〕日本經濟新聞報導，今年以來，亞洲證券交易所上市的IPO（首度公開募股）集資規模較一年前銳減逾三分之二，遠低於在漫長低迷後展現復甦的美國與歐洲市場，而亞洲最大的輸家是中國，其籌資規模暴跌八十五％。

安永（EY）會計師事務所最新數據顯示，截至六月十七日，排除印度的亞太地區IPO僅二一六件，較一年前下跌四十三％，籌資規模暴跌七十三％至一○四億美元。安永全球IPO事務首長George Chan指出，地緣政治緊張、經濟放緩與利率上升，使亞太地區的市場情緒深受打擊。

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中國籌資規模暴跌85％

相較之下，歐洲IPO成長十％達六十九件，集資一五二億美元，年增一九六％；美國達成八十件交易，籌資一七八億美元，分別年增二十七％、七十五％。

在亞洲，中國是最大輸家，IPO僅四十四件，年減七十五％，集資四十六億美元，更年減八十五％；東南亞的IPO也相當疲軟，交易量與籌資規模分別下滑二十三％、六十％。

印度表現驚豔 籌資47億美元 僅次於美國

報導指出，印度表現最令人驚豔，其IPO交易一五一件，冠居全球，占全球二十七％，而籌資規模四十七億美元，僅次於美國。安永說，印度正「利用全球緊張與貿易爭端來刺激經濟發展」，進而帶動IPO活動。

現代汽車印度（Hyundai Motor India）今年下半年推出的三十億美元IPO，預料將是印度史上規模最大的IPO，如果進展順利，也將是今年全球最大的股票上市案之一；安永報告說，印度持續強勁的總體經濟環境，有助於確保印度IPO有利前景，亦即將吸引多元投資人，並促進新企業的IPO上市。

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