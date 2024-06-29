美通膨降溫 五月PCE創3年來最低

美國五月核心個人消費支出指數（PCE）經季節性調整，年增幅度從四月下滑○．二個百分點，創二○二一年三月以來最低點。（法新社檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國商務部昨公布，五月核心個人消費支出指數（PCE）經季節性調整，月增○．一％、年增二．六％，雙雙符合道瓊預期，年增幅度從四月下滑○．二個百分點，創二○二一年三月以來最低點。

年增二．六％ 符合市場預期

包含食品與能源價格的整體通膨月增持平、年增二．六％，從四月的年增二．七％下滑，皆符合預期；除了通膨數據外，商務部經濟分析局（BEA）報告顯示，五月個人所得月增○．五％，高於預期的○．四％增幅，占美國經濟活動三分之二的消費者支出增長○．二％，低於預期的○．三％。

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數據顯示，商品價格月減○．四％、能源價格下滑二．一％，抵銷服務價格上揚○．二％及食品上升○．一％，然而房價持續走高，月增○．四％，是連續第四個月上漲，住房有關成本居高不下，較聯準會官員預期的更棘手，決策官員對於降息可能趨於謹慎。

舊金山聯邦儲備銀行總裁達利（Mary Daly）說，「這是貨幣政策發揮了作用，通膨逐漸降溫的消息，讓飽受持續高通膨之苦的企業與家庭如釋重負，對於政策運作而言，這是好消息」。

分析師鬆口氣 預期最快九月降息

激石（Pepperstone）資深策略師布朗（Michael Brown）指出，儘管這些數據仍不足以讓聯準會開始降息，但可讓他們鬆口氣；「如果通膨繼續表現良好，接續發布的經濟數據符合聯邦公開市場委員會的預期，第一次降息一碼（○．二五個百分點）最快仍可能在九月出現」。

信安環球投資首席全球策略師莎哈（Seema Shah）也說，「最新PCE數據讓人鬆口氣，也將讓聯準會大表歡迎，然而政策路徑尚未確定，通膨進一步降速，理想的狀況下，伴隨勞動市場放緩的額外證據，將是為九月降息鋪路的必要訊號」。

道瓊昨開盤一度漲破二百點，之後漲勢收斂，標普五百、那斯達克早盤皆漲○．三％、費城半導體大漲一．四％。

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