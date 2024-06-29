股東會速報》LINE Pay去年每股賺8.09元 不配股利

LINE Pay去年每股賺8.09元，但該公司考量仍處成長階段，因應事業擴張等投資需要，決議2023年度不配發股利。（資料照，業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕今年初甫登錄興櫃的連加網路LINE Pay（7722），昨（28）日舉行股東會，LINE Pay去年每股賺8.09元，但該公司考量仍處成長階段，因應事業擴張等投資需要，決議2023年度不配發股利。

LINE Pay去年稅後淨利4.81億元，每股稅後盈餘8.09元。累積註冊用戶逾1200萬戶，全年交易筆數超過9.2億筆，去年每0.03秒就有一筆LINE Pay交易，交易量達6810億元、年增26%。

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展望2024年，LINE Pay將推動雙向跨境支付，將LINE Pay支付拓展至海外，並引導國外旅客來台消費，建構完整支付生態圈。

聚陽獲新客戶挹注 下半年營收衝200億

〔記者方韋傑／台北報導〕成衣大廠聚陽（1477）董事長周理平昨於股東會後表示，受惠於新的大型運動品牌客戶訂單挹注，下半年營收將至少上看200億元，顯著優於上半年表現，且不排除出現單季新高的可能，明年將延續強勁的成長動能。

聚陽執行長周心鵬觀察，在手訂單能見度看到今年第4季至明年第1季，目前旗下所有產能皆已達滿載，現階段不光是越南、印尼廠區正在擴產，年底更將加入薩爾瓦多產能，孟加拉新廠3年產能目標也要佔整體10%，大規模量產針織相關產品。

周理平強調，未來營運目標仍是營收、獲利逐年增加，往後幾年可以期待聚陽的成長力道是「長期、穩定且有感」。

切入利基型閘流體 德微Q2營收有力

〔記者方韋傑／新北報導〕二極體廠德微（3675）董事長張恩傑昨天在股東會後表示，看好第2季營收可望年成長40%，毛利率將達4成水準，每股稅後盈餘（EPS）年增10%至22.5%，旗下高階分離式元件佈局繼二極體、功率電晶體之後，已正式切入應用與日俱增的閘流體利基市場。

張恩傑表示，閘流體開關元件領域由於控制原理與線路非常簡易，生產成本相較於絕緣柵雙極電晶體（IGBT）大幅降低，隨著物聯網（IoT）與綠能趨勢明確，小自光源亮度調整，大到發電廠的電流控制，閘流體都能表現出其高電流、高電壓的控制能力，未來成長可期。

張恩傑認為，現在德微除了專注新品，同時也不斷開拓小訊號產品活水，加上喜可士、基隆晶圓廠併購案效益，可望讓德微營收倍數成長，在產線自動化、產品利基化帶動下，獲利表現也將大幅超越過往表現。

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