飆股幕後》打入輝達供應鏈 貿聯-KY單月大漲35%

貿聯-KY受惠打入輝達GB200 AI伺服器供應鏈，獲利前景備受看好。（資料照，貿聯提供）

記者方韋傑／特稿

線束大廠貿聯-KY（3665）受惠打入輝達（NVIDIA）GB200 AI伺服器供應鏈，獲利前景備受看好，獲得土洋法人攜手拉抬評價，帶動其股價於昨日盤中觸及388元，創下歷史新高，終場收在374元，統計貿聯股價6月大漲35%、若從4月中旬低點223元起算，一個半月大漲67%。

土洋法人齊拉抬 競相調高目標價

外資6月以來買超貿聯3740張，加上投信、自營商，三大法人合計買超4979張，貿聯最近1個月持股200張以上大戶增加2個百分點以上，觀察本週最新的券商報告，永豐金給予貿聯目標價495元，摩根大通則喊出490元，分別創下國內外法人目前為止最高的目標價。

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從基本面來看，貿聯今年首季仍處於產品組合調整的過渡階段，每股稅後盈餘3.56元，季增13.01%、年減11.22%；今年前5月累計營收211.85億元、年減0.98%。

貿聯上半年儘管工業用業績受到自動化市場尚未完全恢復的影響而略有下滑，但電器和資訊傳輸產品已結束庫存調整，並展現出正向增長趨勢，此外，車用產品也受到電動車市場修正帶來的衝擊，但旗下矽膠產品出貨穩定，未來可望受惠於市場需求回溫、新品推出，逐步提升營業利益。

隨著AI伺服器高速線產品下半年出貨，貿聯看好全年營收可望較去年成長雙位數百分比，預期今年高效能運算產品貢獻的業績可望年增27%，明年在相關連接器、連接線放量下，此區塊營業額可望繼續年增50%，也將帶動半導體設備、能源與其他客製化產品出貨動能，2025年每股盈餘有機會大幅成長。

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