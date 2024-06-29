飆股幕後》國艦國造受惠大 龍德6月飆漲44%

龍德造船配合政府國艦國造政策，陸續接下多筆國艦訂單。（資料照）

記者王憶紅／特稿

軍工股龍德造船（6753）昨日股價開高不久即攻上漲停165元，創歷史新高價，並一路鎖到尾盤，終場漲停委買張數高掛1.56萬張，本週以來股價漲幅達33.6%，6月以來漲幅44.7%，今年以來，漲幅更是高達92.98%。

在手訂單逾百億 能見度2年

法人對龍德著墨不多，僅外資從6月12日起，合計約買超5000張，不過融資從上週四起增加速度加快，截至本週四止，6個交易日增加逾3千張。

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龍德造船以建造漁船起家，後續逐步轉到中小船，並陸續打造過核生化防護消防及救難船、風力發電廠人員運維船、海岸巡防所使用的19公尺巡邏艇、13公尺巡邏艇、19公尺快速消防艇，並承接船隻全壽期保養維修業務，外銷國家包括日本、澳門、菲律賓、香港、英國、新加坡等國，並積極尋求開拓中東、歐洲等潛在市場商機。

龍德造船2018年前接單以國外訂單為主，但配合政府國艦國造政策，沱江艦第一艘原型艦在2014年底如期如質交船後，陸續接下多筆國艦訂單，近年來國艦業務佔比高於其他船舶。

首批沱江級艦艇6艘，已全數在今年第一季前交付，第二批5艘則已進入安放龍骨階段，總計龍德造船各種船艇在手訂單高達105億元，訂單能見度看到2026年。

龍德造船除持續爭取未來釋出的國艦訂單，也會積極爭取海外公務船訂單，並對今年海外市場的公務船訂單持正向看法，主要是各國公務船都有汰舊換新、更換為油電混合船舶的需求。

龍德累計1-5月合併營收20.53億元、年減約6.66%，主要是因去年基期較高，但因不少造船工程集中在第一季，推升第一季每股稅後盈餘2.37元，較去年同期成長逾5成，法人預期，龍德今年獲利仍將維持去年高檔水準。

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