運價煞不住 連12漲 美東航線站上9000美元

塞港、缺櫃缺艙、貨量增加態勢持續，在運價穩步走高下，有利貨櫃三雄營運表現。（長榮提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕運價連12漲！最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）大漲238.72點來到3714.32點，週漲幅放大到6.86%，四大航線全數大漲，除了遠東到美西航線漲幅在10%以下外，遠東到歐洲、美東航線週漲幅都超過12%，遠東到美東航線每FEU（40呎櫃）更是站上9000美元。

業內人士表示，塞港、缺櫃缺艙、貨量增加態勢持續，依目前訂艙狀況，7月運價會與6月相當，而7月中旬前運價的續漲機率高，在運價穩步走高下，有利貨櫃三雄營運表現。

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不過，貨櫃三雄昨日股價全數開紅走低收小黑，終場長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）跌幅分別為0.77%、0.8%、0.67%，而長榮連續2個交易日呈現貼息。

根據最新一期出爐的運價，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達4880美元，上漲544美元，週漲幅12.5%；遠東到地中海運價每TEU達5387美元，上漲532美元，漲幅10.95%；遠東到美西每FEU達7830美元，上漲657美元，漲幅9.15%；遠東到美東每FEU達9274美元，上漲997美元，漲幅達12.04%。近洋線方面，遠東到東南亞每TEU上漲4美元，到743美元，漲幅0.54%。

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