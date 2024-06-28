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貿協攜手亞創 無人機國家隊「壯」台灣

2024/06/28 05:30

外貿協會與亞創中心聯合打造台灣的無人機國家級品牌「Drone Taiwan 壯台灣 」，帶領台廠打國際盃。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／嘉義報導〕民主國家聯盟加速推動「非紅供應鏈」，台灣研製的無人機除了技術精良外，資安嚴格標準也將是一大優勢。外貿協會董事長黃志芳昨在嘉義「亞洲無人機AI創新應用研發中心」（亞創中心）宣布，將響應總統賴清德五大信賴產業政策，舉辦「台灣國際無人機展」，與亞創中心聯合打造台灣的無人機國家級品牌「Drone Taiwan（壯台灣） 」，帶領台廠打國際盃。

外貿協會與亞創中心聯合打造台灣的無人機國家級品牌「Drone Taiwan 壯台灣 」，貿協董事長黃志芳（左）昨與嘉義縣長翁章梁簽合作備忘錄。（記者廖家寧攝）

帶領台灣供應鏈打國際盃

外貿協會與亞創中心聯合打造台灣的無人機國家級品牌「Drone Taiwan 壯台灣 」，帶領台廠打國際盃。（中央社）

貿協董事長黃志芳表示，無人機近年來趨勢正如AI（人工智慧）般大爆發，呈指數性成長，且應用層面廣泛，涵蓋軍用、民用、物流、農漁林牧、急難救助等。

11月辦台灣國際無人機展 向全球展現台廠實力

具體拓銷上，黃志芳指出，無人機展將在今年十一月與物聯網AIoT展、台北電子展同步登場，預期能達成群聚效應，但無人機展是獨立設展，積極向全球重要買主展示台灣無人機的強大實力，另明年的無人機展更將結合國際航太及國防科技展來展出。

黃志芳說，貿協也將邀請亞創中心作為無人機展的合辦單位，打造一個無人機的國家級品牌「Drone Taiwan （壯台灣）」，也就是以無人機產業「壯大台灣」之意。

海外參展方面，貿協將率領無人機國家隊參加全球重要展覽，與國際交流、爭取商機；此外，貿協每年在全球各地籌辦台灣形象展，廠商也能藉此展出最新穎、先進的無人機科技。

嘉義縣縣長翁章梁強調，無人機具有戰略意義，在民主國家互信的基礎上，台灣要思索如何讓無人機取得國際信任，走這條路是毋庸置疑，而國家的支持更是重要，必須由中央層級領導無人機產業發展。

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