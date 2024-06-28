內需疲弱 中國工業利潤大幅放緩

中國國家統計局表示，五月全國規模以上工業企業利潤年增○．七％，較四月的增幅四％大幅減少三．三個百分點，凸顯內需疲弱拖累整體成長，造成中國經濟陷入困境。（法新社檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國國家統計局表示，五月全國規模以上工業企業利潤年增○．七％，較四月的增幅四％大幅減少三．三個百分點，凸顯內需疲弱拖累整體成長，造成中國經濟陷入困境。週四中國和香港股市大跌。

5月數據不如預期 中港股續挫

中國國家統計局表示，五月工業企業利潤年增○．七％，遠不及四月的增幅四％；前五個月工業企業利潤年增三．四％，也不及前四個月的增幅四．三％。中國近期公布的五月其他經濟數據也大多不如預期。

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儘管五月出口強勁，但房地產市場對五月中旬公布的史上「最大膽」救房市措施仍無動於衷，衝擊到建築材料、裝潢、家庭用品等部門，進而打擊消費信心，促使消費者更不願支出。

中國國家統計局工業司統計師于衛寧表示，國內有效需求仍然不足，工業企業利潤恢復基礎上不牢固，內生動力有待加強，而利潤成長放緩主要是受到投資收益成長速度回跌等短期因素影響。

中國國家統計局表示，前五個月國有企業總利潤呈現負成長，年減二．四％；股份制企業總利潤年增一％，外商和台港澳投資企業總利潤年增十二％，私營企業總利潤年增七．六％。

中國光大銀行宏觀經濟研究員周茂華表示，利潤成長放緩主要因為相對於供應，市場需求復甦疲弱，工業產品整體價格仍在下降，生產和營運成本略微增加；部分工業公司的競爭白熱化，也導致砍價，傷害整體工業利潤成長。

週四滬深三○○指數收盤下跌○．八％，從五月二十日創下波段高點後回跌六．四％；恆生中國企業指數（H股）收盤大跌二．四％，從五月二十日創下波段高點後回跌九．二％。

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