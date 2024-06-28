消費信心指數連2升 下半年留意通膨

中央大學台經中心昨發布六月消費者信心指數，總指數為七十二．六九點，較上月微幅上升○．四九點，連續二個月走升。（資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕中央大學台經中心昨發布六月消費者信心指數，總指數為七十二．六九點，較上月微幅上升○．四九點，連續二個月走升。學者認為，台灣產業正走向復甦格局，但下半年要留意出口、通膨等不確定性，而股市正在高檔震盪，投資人應居高思危。

本次調查中，六項分項指標有五項上升，包含：物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、購買耐久性財等，而投資股票時機是唯一下降的指標，但僅小幅下降○．九七點。

請繼續往下閱讀...

中央大學經濟系教授吳大任表示，台股已來到高檔，且漲幅較大的多是和人工智慧（AI）相關的類股，AI應用非常廣泛，長期看好，短期來看容易有波動，還是要居高思危。

學者：股市處高檔 投資人應居高思危

綜觀整體經濟情勢，吳大任認為出口仍有疑慮，因主要終端需求以美國為主，但現在美國超額儲蓄由正轉負，顯示美國家庭在疫情期間累積的儲蓄已經花完，加上美國家庭債務不斷攀升，下半年消費力道可能轉弱，對台灣出口較為不利。

台經院新興市場研究中心主任劉名寰則說，今年台灣經濟成長率「保三」沒問題，而從產業面來看，不管是生產、銷售、庫存調整等，都來到健康的水準，PMI也進入擴張區間，顯示產業面走向復甦格局。

台灣綜合研究院昨也發布最新經濟預測，上修今年經濟成長率至三．五七％。台綜院表示，今年在國際景氣好轉、低基期因素、人工智慧浪潮下，台灣出口料將改善，但產品出口表現強弱分明，各產業景氣較為分化；不過從用電成長來看，傳產擺脫疲軟態勢，產業景氣已觸底反彈，電力景氣燈號由衰退的藍燈轉為向上的黃藍燈。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法