「新青安違規占比小」 長虹董座李文造︰房價年底見頂

素有「房市鐵嘴」之稱的長虹董座李文造（右）個人預估，房價漲到年底應該差不多了。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕長虹建設昨召開股東會，素有「房市鐵嘴」之稱的長虹董座李文造個人預估，房價漲到年底應該差不多了，畢竟價格漲到一個程度總是會停，漲太多市場不能接受也是不行；而新青安貸款違規使用應該也是一小部分，對整個房市大局沒有影響。

李文造認為，房市近期量價齊揚，主因是有缺貨的感覺，一方面是因新青安房貸導致數萬戶成屋被買光，市場上可售屋源減少；另因囤房稅二．○凍結前的預售屋，且預售合約不得轉讓，都使得房市供給出現短缺。

請繼續往下閱讀...

他指出，房市現在的確很熱，但有沒有過熱、他無法評論，但確實沒有跌價跡象，預期量價齊揚可維持到年底，明年所有漲價因素可能和緩，預期明年房市屬溫和狀態。

碳稅是否推高房價？他說，現在很多建商的開價，早就先反映碳稅碳費的開徵，主要也是因要反映通膨，加上市場游資過多、利率偏低、台積電帶動等因素，所以房價維持在高檔。

政策打炒房「沒招了」 應該回歸市場機制

他認為，現在政府打炒房的政策幾乎都用光了，但對房價影響不大，許多政策當初立意良好，但卻沒想到會造成供給短缺，現在就算政府去查新青安是否有違規，但那應該也是一小部分，對整個房市大局沒有影響；政策打炒房已打無可打，是「沒招了」，應該要回歸市場機制，房價漲得太高自然會回到應有的價格。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法