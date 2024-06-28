新青安遭濫用 財部：絕對零容忍

新青安貸款房屋總價統計

今邀公股銀行討論稽查 投機客勿以身試法

新青安貸款 各年齡層貸款統計

〔記者鄭琪芳／台北報導〕為防止新青安貸款遭濫用，行政院昨通過四大措施，包括每人限貸一次、新貸戶徵提自住切結書等，六月二十七日起實施，若違反自住規定，將終止利息補貼，追回已撥補的補貼，並重新核定貸款條件。財政部次長阮清華表示，今日將邀公股銀行討論新青安稽查，對可能遭濫用狀況絕對追查到底、絕對零容忍，投機客不要以身試法。

新青安貸款查核管控及優化措施

目前已補貼利息逾22億

財政部二○一○年十二月推出「青年安心成家購屋優惠貸款」，二○二三年八月推出新青安貸款，最高貸款額度提高至一千萬元、貸款年限延長至四十年、寬限期延為五年，並由住宅基金及公股銀行補貼利息，目前共補貼兩碼（○．五個百分點），期限至二○二六年七月底。根據統計，目前住宅基金已補貼十七．七九億元，公股銀行估計一年補貼約四．四二億元。

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財政部說明，已成年或「本人、配偶及未成年子女」名下無自有住宅，購置成屋時可申辦青安貸款，但考量政府財政資源有限，新青安每位借款人限貸一次。不過，若有換屋需求，假設原本是先生申貸新青安，將房屋出售後，購置新屋時，可由未曾申辦新青安的妻子申貸。

對於新青安出現人頭戶、轉租等問題，財政部強調，各行庫將對新貸戶徵提自住切結書，若違反規定，將終止利息補貼，返還自違規事實發生日起已撥補的補貼利息，並重新核定貸款條件，例如寬限期改回三年、調降貸款額度等。

另，公股銀行將落實貸前審核、強化貸後管理及稽查，例如貸前審視是否屬投資客可能態樣，如短期內連續買賣、人頭戶等；貸後檢視有無第三人以同一帳戶轉入多個帳戶繳納本息、回查實價登入資料是否與成交價不符、建物謄本是否有所有權不得移轉的預告登記等，並與政府資料勾稽作業。

財政部指出，截至今年五月底，新青安貸款累計核貸五萬七九八○戶、核貸金額四二八一億餘元。借戶年齡未滿四十歲占七十二．九九％，有效協助青壯年購屋；房屋總價一五○○萬元以下占七十八．二％，以低總價為主；至於核貸年限，三十一至四十年占五十％最高，減輕民眾每月償還貸款及初期還本壓力；若觀察區域分布，六都合計占七十六．四七％，以新北市近兩成最多，僅連江縣尚無申貸戶。

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