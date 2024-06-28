晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

盤勢分析》短線乖離修正 中長線不看淡

2024/06/28 05:30

台股昨收在22905.98點，失守10日線，成交量約4503億元。 （資料照）

美元指數走揚，外資偏向保守操作，加重台股上檔壓力，昨日早盤在台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）開低下，加權指數一度下跌逾200點，隨著鴻海走揚，航運族群撐盤，台股跌幅收斂，OTC指數一度翻紅，終場靠著台積電與聯發科小拉尾盤，加權指數下跌80.71點，收在22905.98點，失守10日線，成交量約4503億元。

3大法人昨日合計賣超台股169.83億元，其中外資賣超161.31億元、投信買超28.92億元、自營商賣超37.44億元；外資台指期淨空單減少1250口，累積外資台指期淨空單約2.44萬口。

啟發投顧副總容逸燊分析，台股呈現高檔量縮整理型態，有利於中線止穩，族群轉換快速，強勢的儲能概念股爆量留長上影線，太陽能族群漲勢整齊，能否續強有待觀察；AI類股在進入第3季季中後可能暫時休息，7、8月資金比較可能往消費性電子股靠攏，此外，遊戲、奧運相關個股也可留意。

統一證券指出，台股日KD指標自高檔交叉向下，MACD指標紅色柱狀體持續減少，逐漸朝零軸靠攏，預期在修正均線乖離與過熱指標後，中長線仍不看淡，建議拉回後擇優布局。（記者卓怡君）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由財經】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財