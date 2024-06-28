盤勢分析》短線乖離修正 中長線不看淡

台股昨收在22905.98點，失守10日線，成交量約4503億元。 （資料照）

美元指數走揚，外資偏向保守操作，加重台股上檔壓力，昨日早盤在台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）開低下，加權指數一度下跌逾200點，隨著鴻海走揚，航運族群撐盤，台股跌幅收斂，OTC指數一度翻紅，終場靠著台積電與聯發科小拉尾盤，加權指數下跌80.71點，收在22905.98點，失守10日線，成交量約4503億元。

3大法人昨日合計賣超台股169.83億元，其中外資賣超161.31億元、投信買超28.92億元、自營商賣超37.44億元；外資台指期淨空單減少1250口，累積外資台指期淨空單約2.44萬口。

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啟發投顧副總容逸燊分析，台股呈現高檔量縮整理型態，有利於中線止穩，族群轉換快速，強勢的儲能概念股爆量留長上影線，太陽能族群漲勢整齊，能否續強有待觀察；AI類股在進入第3季季中後可能暫時休息，7、8月資金比較可能往消費性電子股靠攏，此外，遊戲、奧運相關個股也可留意。

統一證券指出，台股日KD指標自高檔交叉向下，MACD指標紅色柱狀體持續減少，逐漸朝零軸靠攏，預期在修正均線乖離與過熱指標後，中長線仍不看淡，建議拉回後擇優布局。（記者卓怡君）

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