羅智先︰7-ELEVEN 展店 沒有天花板

統一集團董事長羅智先昨天開心秀出手機桌布，是夫人統一美麗事業董事長高秀玲的照片。 （記者楊雅民攝）

今年全台總店數將逾7000店

〔記者楊雅民／台北報導〕統一（1216）董事長羅智先昨表示，統一集團目前處在「歷史上前所未有的好機運」，亞洲很多企業都在世代交代，下一代對上一代的事業沒興趣，給了統一很多機會，被問到是否會重啟併購計劃？他直言，會在東南亞市場多花點精神。他還說，7-ELEVEN今年全台總店數會超過7000店，但目前展店還沒看到「天花板」。

前所未有好機運 看好東南亞

羅智先說，統一集團在東南亞市場經營超過20年，始終還在有瓶頸的階段，如今處在這麼好的timing（時機點），給統一很多新的機會，統一在東南亞市場會多花點心思，營運蠻有空間的。

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不過統一中控經營環境愈來愈有挑戰，年營收500億人民幣的目標不是口號是現實，中國是大陸型經濟，統一的天命是做全國性廠商，這是最起碼的經濟規模，規模健康，遇到外部變化可承受的韌性愈好，沒有營運規模支撐，很容易陷入原地打轉瓶頸。

羅智先也證實，博客來首家實體書店將進駐台北信義的統一國際大樓Dream Plaza，他說，「開實體店是我的主張」，主要是希望台北市精華區應該要有一個舒服的空間讓大家沈澱，「總是會有一些夢想與理想，要試試看再微調。」

他並指出，7-ELEVEN今年全台總店數會超過7000店，但目前展店還沒看到「天花板」，菲律賓的便利商店產業只有7-ELEVEN自己1家在經營，搭著上升的順風車，朝1萬店邁進。

轉投資的家樂福去年營收僅595.33億元，稅後虧損13.73億元，主要是接收後楊梅倉庫火災以最高會計原則認列損失，以及接收過程營運停頓，部份據點租約到期停止營業，他強調，統一接手家樂福後，會從一輩子的角度布建基礎建設。

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