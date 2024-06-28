出任夏普會長 鴻海董座劉揚偉救火

鴻海董事長劉揚偉出任夏普會長。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）轉投資的日商夏普（SHARP）董事會昨天投下震撼彈，為深化與鴻海之間的中長期合作，決定由鴻海董事長劉揚偉出任夏普會長一職，雙方認為此舉將有利於鴻海加快夏普轉型腳步，打造值得信賴的「日本夏普」品牌。

關閉面板廠 最壞時間過去

夏普2022年2月18日宣布原海外商品事業推進部長吳柏勳選任為新執行長與副會長，原兼任執行長的戴正吳繼續擔任會長一職，不過，戴正吳同年退休後，夏普2023年首季營運面臨嚴重虧損，導致大股東鴻海在同一季度認列業外損失173億元，淨利大減至128.25億元，年衰退56%。

請繼續往下閱讀...

當時消息一出震驚投資圈，劉揚偉於2023年第2季法說會上，強調集團將關切夏普營運，並陸續明示夏普將摒棄傳統面板供應商的市場地位，直至今年5月14日，夏普在營運說明會上正式宣布關閉旗下面板廠，劉揚偉當天更同步表明「SHARP最壞的時間過去了，未來只會越來越好」。

深化輕資產 轉型資料中心

劉揚偉拍板，夏普將在鴻海的支援下，關於人、車、家、辦公室等智慧產品，皆將融入鴻海3大產業、3大核心技術的3+3策略，共同鎖定AI革命性新機遇，鴻家軍當中的工業電腦大廠樺漢（6414）進一步於本月17日與夏普簽下合作備忘錄，將攜手拓展台灣、日本、東南亞等亞太地區的新商業模式，搶攻智慧零售、新能源、智慧建築領域的資訊科技、營運科技服務，以及智慧物聯網、ESG等市場。

法人認為，劉揚偉擔任夏普會長後，除了將深化輕資產發展方向，也將加速原面板廠轉型成為AI資料中心的進度，同時加強零組件營收與品牌事業的表現，夏普此次也增設6名獨立外部董事，意在加強公司治理，將有助於中長期實現營運上的正向循環。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法