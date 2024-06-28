新青安買房沒自住 追回利息補貼

新青安新貸戶即日起須簽署自住切結書，且每人限貸一次，財政部對人頭戶列出15個態樣。 （記者鄭琪芳攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院院會昨拍板「新青安貸款推動成效及優化措施」，除要求落實貸前審查防止人頭戶，即日起新貸戶也須簽署自住切結書，且新增每人限貸一次的規定。行政院長卓榮泰要求內政部與地方政府通力合作，針對炒作房價等各種手法，包括利用新青安貸款誇大不實推銷，或刻意揪團團購等情況徹底清查，不符規定者，取消各項優惠措施，並追回已補貼之利息。

新貸戶即起須簽自住切結書

卓榮泰指出，青安貸款是為了協助無自有住宅家庭購屋安居，截至今年五月底，累計核貸四十萬戶；因應近年全球通膨、房價上揚及升息趨勢，財政部去年八月推動新青安精進方案，除提高貸款額度、提供利息補貼外，也延長貸款年限及寬限期，進一步減輕購屋者貸款負擔，協助五萬多戶家庭購屋。

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他說，財政部將嚴加督導少數民眾誤認、誤用新青安房貸以人頭戶申貸或轉租等情事，徹底落實銀行公會防範投資客炒房及人頭戶申貸機制的規範，務必強化貸前徵信、審核及貸後管理；也請財政部偕同內政部，透過資料勾稽、比對，杜絕不符自住使用用途的情況。

限貸1次 落實審核防人頭戶

財政部次長阮清華院會後表示，公股行庫針對人頭戶列出十五個態樣，財政部已要求依照規定進行貸前審查、貸後管理，公股行庫將就去年八月一日起迄今的核貸案件加強貸後管理；也要求公股行庫列出高風險案子，進一步追查有無人頭戶等違規行為。

外傳有人二度申請新青安貸款，阮清華表示，公股行庫也將追查短期頻繁交易者，但新青安開放至今不到一年，因為時間太短，他確定沒有這種情況；不過，從昨起新青安貸款限定一生一次，去年八月一日至今年六月廿六日間核貸者，也不能二次申貸。

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