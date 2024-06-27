經濟不振 中國外商投資熱區鬧空城

（彭博檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕彭博報導，中國許多過去曾吸引大量國際投資人的倉儲與工業園區，正面臨商業活動大幅放緩的問題。過去因預期電子商務、製造和食品儲存會出現長期榮景而興建的物流中心正在失去租客，迫使業主削減租金並縮短租賃期限；持有中國商用不動產的不動產投資信託（REITs）價格暴跌，部分經理人預期，他們的租金收入將進一步下跌。

商辦空置率創高 套牢一票國際私募

房地產顧問公司數據顯示，華東和華北地區物流地產的平均空置率接近二十％，為近年來最高。晨星股票分析師李信孚表示，中國物流和工業地產出現供應過剩，更多倉儲正在興建可能使情況雪上加霜。

請繼續往下閱讀...

MSCI Real Capital Analytics數據顯示，過去十年全球機構對倉儲、工業建築、辦公大樓和其他中國商用不動產的投資超過一千億美元，這些外國投資人包括黑石集團、保德信投資管理公司（PGIM）、新加坡政府投資公司（GIC）、凱德集團（CapitalLand Group）等。

中國房地產市場從二○二一年開始低迷，但商用不動產還能維持一定榮景，如今這個部門也感受到客戶和企業削減支出的效應。

物流和工業地產的疲軟，與北京、上海等主要城市的商辦需求低迷同時發生。造成這兩個現象的一大原因是過度建設，在利率、借貸和建築成本較低時，巨量資金湧入商用不動產，推動過度的建設；地緣政治緊張升溫則促使企業將部分製造遷移至海外，跨境貿易放緩也降低企業對中國儲存設施的需求。

高緯物業數據顯示，眾多物流地產聚集的華東倉儲空置率在今年第一季升至十九．二％，中國整體空置率達十六．五％。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法