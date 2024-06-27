首次最低工資諮詢會》基本工資調升 對物價無直接影響

勞動部昨首度召開最低工資審議會暨諮詢會聯席會議，勞動部條平司司長黃維琛會後轉述會議情形。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部昨首度召開最低工資審議會暨諮詢會聯席會議，據轉述，與會者共同檢視「最新經濟相關數據」及「基本工資調升後的影響」兩份報告；報告顯示，基本工資調升對物價、失業率均沒有直接影響及關連，但可提升經常性薪資。

聯席會議由勞動部長何佩珊主持，勞動部條平司司長黃維琛會後轉述指出，這次是針對到六月底最新經濟數據進行檢視與意見交換，特別是「應參採指標」的消費者物價指數（CPI），是應該參採CPI實際值？還是十七項物價變動率？或主計總處預測值？與會者有不同意見。

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黃維琛說，每年考量CPI時都有不同斟酌，僅有去年十七項民生物資調幅較一般CPI更大；今年要參採哪個數據，待第三季再考量。

至於今年基本工資調升後對經濟社會的影響，黃維琛說，報告顯示三個結論，包括基本工資調升可提升平均經常性薪資，但對失業率、物價變動無顯著關連。

委員希望下一份關係到最低工資審議的建議報告，應針對「應參採指標」、「得參採指標」有更完整論述；並能探討月薪、時薪不同調幅，對勞動者就業型態的影響；且最低工資調整後對不同產業的影響，也要有更精進研究。何佩珊已指示勞動部另起研究計畫，針對上述議題進一步分析，提供審議會參考。

最低工資審議會議預計在第三季召開，會議前一個月將由研究小組出具第二份研究報告，內容將依據各項數據，做出是否調整、如何調整等建議，提供審議會作為決策依據。

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