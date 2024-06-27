核去核從開放選項 修法、新技術應務實看待

核能在台灣要「核去核從」，近幾年可說是雷聲大雨點小。（資料照）

台電高層嘆︰各說各話 難回歸專業探討

〔記者林菁樺／台北報導〕和碩董事長童子賢昨再度對能源政策喊話，指非核家園的口號「讓台灣衰退的可能性非常高」。核能在台灣要「核去核從」，近幾年可說是雷聲大雨點小，首先延役將面對核管法修正，核廢料的高放選址條例待立法，且中央非核家園小組成立七年來無具體作為，而在野立委是多年來可修法卻不作為；台電高層坦言，能源政策始終逃不開各說各話的口水戰，難以回歸專業探討。

今年一月大選結束後，朝野「最沒共識」的核能政策，再掀修法聲浪。核電延役客觀條件首要在於修法、立法，關鍵是國內核電廠運轉執照最長為四十年，執照屆期前五年須提出延長運轉申請，這都要修正核管法，最挺核的國民黨立委提出六版本，但至今卻未排入立法院委員會，看不見想要核電的實際行動。

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延役還有核廢料要面對，台電與新北市糾纏十一年的乾貯爭議，今年總算塵埃落定，核廢料有「暫時」落腳之處；但長期需要最終貯置場，經濟部已成立專案辦公室，將負責「高放射性廢棄物」選址立法。

執政黨雖重申非核家園目標不變，但成立七年的非核家園小組，開會進度非常緩慢，無法決定國內核廢貯存設施是要中期、還是最終處置，這更牽動到核後端基金編列項目，而「最具體進度」是交由台電委託政大進行社會溝通調查報告。

科技日新月異，核能技術的確也在進步，外界期待小型核電SMR等能解決碳排問題，但跑最快的美國，去年底在愛達荷州相關計畫已喊卡，難免讓關注最新核電技術的台電也產生疑問；台電高層直言，最關鍵的是現在在野黨或民團動不動就反對煤改氣、不爽天然氣接收站或電廠就蓋在自家旁，難道以後就可接受SMR蓋在後院嗎？

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