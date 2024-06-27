成本高、韌性差 童子賢：非核家園恐拖累經濟

和碩董事長童子賢昨表示，非核家園「這句口號讓台灣衰退的可能性非常高」。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕獲總統賴清德邀請擔任「國家氣候變遷對策委員會」副召集人的和碩董事長童子賢，昨天受訪談及能源議題時直言，非核家園政策成本高、韌性差、空污多，還會造成嚴重的環境破壞，「這句口號讓台灣衰退的可能性非常高」。

童子賢認為，賴總統很熱心推動氣候委員會，這是正確的方向，但台灣的綠電光台積電用都不夠，且除了能源韌性不佳，未來在極端氣候加劇下，可能還會引發糧食危機，不能把所有農地都改為架設太陽能光電板，海洋生物也會因大量風電桿產生的低頻噪音受到衝擊。

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他強調，談能源政策必須「用數據說話」，未來核三廠除役之後，僅存的綠能占比想要成長到百分之百，除了勢必對國內環境造成嚴重破壞，基本上完全是無稽之談；綠能應該要攜手核能，建議採取「三成綠電、三成核能、四成火力發電」的發電策略，讓台灣在二○三○年前趕上國際水準。

建議發電策略 3成綠電3成核能4成火力

童子賢提到，外界部分聲浪仍對核能的安全性有質疑，但世界上其實已有更高安全係數、規格的技術與設備，例如可最大程度地轉換核燃料棒能量的快中子反應爐，以及將核廢料放射性污染降至最低的鈉包覆技術，都是先進國家正在聚焦的項目。

童子賢觀察，許多針對核能妖魔化的言論，本身都出自產油國與石油組織，和碩本身從事手機代工，想要換掉產線上任何負責主管，都要向客戶報備與說明原因；而核能的產值遠高於代工產業，值得更高的安全規格，且國際原子能組織都有相關規範，台灣核能機組除了應考慮延役，也要思考導入新技術，以增進國內的非碳發電比例。

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