經長︰「草船借箭」海外攬才 目標50萬人

經濟部長郭智輝（前排左四）25日在華府的華文媒體記者會指出，政府將檢討鬆綁移民、所得稅法等規定，以吸引國外的人才。（中央社）

將檢討鬆綁移民、所得稅法規定 提高吸引人才誘因

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部長郭智輝率團赴美參加「選擇美國投資高峰會」（Select USA Investment Summit），二十五日在華府召開華文媒體記者會。他指出，政府將檢討鬆綁移民、所得稅法等規定，以利吸引國外人才；這項「草船借箭」國外攬才計畫，評估到二○四○年，約需引進五十萬名國外菁英投入我國的高階製造業與服務業。

他談及「草船借箭」模式，主因台灣面臨少子化，在企業不斷向外擴張、但本土人才不足因應海外布局的情況下，就必須吸引國外菁英來台就業；這部分可擴及教育層面，例如台企到國外設廠時，管理者常會發現與當地受僱者存在認知差異，因此希望鼓勵國外優秀學子來台灣讀書，學習台灣文化與專業後，留在台企服務，當有職場經驗後、再派回國外，這就是草船借箭的典型模式。

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鼓勵外生來台就讀後就業

外商設廠需引進外籍人才

另一種模式則是要求來台設廠的國外大廠須引進一定比例的國外人才。郭智輝指出，近期因AI（人工智慧）趨勢，很多大型AI公司都來台灣建置研發中心與數據中心，政府其實也擔心國內菁英會被挖角，影響既有的產業運作。

有鑑於此，經濟部已與這些科技大廠溝通，要引進五百名海外工程師來台，也能與台灣本土人才互動、共同成長，進而提升台灣的國際化程度；當台灣有潛力形塑成國際規模的研發重點地區，就可吸引印度、歐洲的優秀年輕人來台灣交流。

郭智輝透露，科技人員來台工作，需鬆綁所得稅制、移民政策等法規，目前行政院層級正在作業中；但他強調，引進外籍人才不會衝擊國內就業市場，目前政府正在盤點未來科技業及其他業別的人才需求，包括製造業、高階製造業及服務業、醫療業等，初估二○四○年要引進約五十萬人。

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