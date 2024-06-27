盤勢分析》土洋對作 內資主導盤勢

（中央社）

費城半導體指數與輝達終於止跌反彈，昨日台股獲得喘息機會，台積電（2330）攜手聯發科（2454）率領台股反攻，CoWoS概念股、綠能族群持續獲得買盤搶進，生技族群強漲，OTC指數再創波段新高，終場加權指數上漲110.72點，收在22986.69點，成交量約4613億元。

3大法人合計賣超台股12.1億元，呈現土洋對作，外資賣超82.4億元、投信買超57.8億元、自營商買超12.5億元；外資台指期淨空單增加2539口，累積外資台指期淨空單高達2.56萬口。

請繼續往下閱讀...

群益期貨分析，電子股轉強，帶動大盤止穩，外資現貨賣超82.4億元，台指期淨空單加碼至2.56萬口，反應台幣貶值的走勢，台股基本上已經是內資主導的盤勢，呈現土洋對作情境，整體結構為區間整理，市場短期走勢可能跟隨著電子股強弱而起伏。

統一證券指出，市場等待本週美國公布5月個人消費支出物價指數（PCE），美光、Nike也將公布上季財報，預估將釋出更多下半年正向展望。由於台股大盤短線漲多，正乖離過大，加上地緣政治風險仍在，指數壓回修正乖離為必然現象，然而中長線仍屬偏多，建議壓回可擇優佈局。（記者卓怡君）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法