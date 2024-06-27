股東會速報》華紙跨進紡織領域 下半年逐季向上

華紙昨日舉辦股東會。圖左2為董事長黃鯤雄、左1為總經理陳瑞和。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕林漿紙大廠華紙（1905）董事長黃鯤雄昨日表示，華紙去年底脫離營運谷底、今年首季持穩，並持續開發紡織等高附加價值新領域；總經理陳瑞和指出，華紙下半年營運逐季向上、全年將勝去年。

華紙首季每股稅後盈餘（EPS）0.04元、較去年同期轉盈；前5月累計營收89.6億元、年增0.62%。陳瑞和指出，今年歲修因地震提前完成，下半年營運將迎來成長，期待第4季傳統旺季表現。

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針對新領域開發，陳瑞和說，華紙在食衣住行領域皆著力拓展，尤以紡織領域最受期待，正進行製程開發，未來可望成為首家以木材纖維製成衣物纖維的廠商；也持續開發食安用紙、膠帶等新應用，以跳脫中國造紙業產能過剩紅海。

新保智慧城市業務 連3年2位數成長

〔記者陳永吉／台北報導〕新光保全（9925）昨（26）日召開股東會，董事長吳昕東表示，俄烏與中東衝突未歇、全球通膨未止，國內企業則因成本上升和人力短缺面臨經營挑戰。為使新保持續成長，公司近年在電子保全及智慧城市兩領域已形成長期營運的雙軌動能，過去三年，公司在智慧城市業務的年營收已有12.4％的複合成長率；未來亦將透過AI協作推動企業營運，業務涵蓋智慧城市、智慧建築、智慧交通、智慧照護等多領域，持續朝成長目標邁進。

新保去年稅後淨利10億元，每股稅後盈餘2.43元，股東會決議每股發放2元現金股利。

國邑因應長期計畫 建置無菌充填廠

〔記者陳永吉／台北報導〕國邑藥品*（6875）董事長王建治昨表示，短期目標有幾大重點，首先是協助北美授權合作夥伴完成L606治療罕見疾病第一類肺高壓（PAH）的美國三期臨床試驗，其次啟動L606在北美以外的區域授權與藥證布局，目前已有特定對象持續洽談中。

另外，國邑長期發展計畫則包括因應藥品的臨床試驗及上市後量產銷售需求，著手建置無菌充填廠，滿足全球病患之需求；同時也展開L608的商業拓展，洽談區域合作或授權的機會；及持續拓展L606及另一藥品L608的新適應症，以增加現有產品的市場價值，蓄積長期成長動能。

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