北市老人愁在家 近半無電梯可搭

北市住宅每兩宅就有一宅出入無電梯，已陷入屋老人老、出入不便的窘境。（資料照）

陷屋老人老、出入不便窘境

〔記者徐義平／台北報導〕根據內政部最新統計，第三季北市房屋稅籍住宅總數九十．二八萬宅，其中四、五層公寓數量達三十九．一二萬宅、占比逾四十三％，加計一至三層占比的八．八九％，合計近五十二％，也就是每十宅就有一半出入無電梯可搭。

新屋供給慢 5年內不到3％

另北市屋齡逾三十年老宅達六十四．九三萬宅、占比逾七成，超過六十五歲高齡人口占比近二成，居全國第二高，北市已陷入屋老人老、出入不便的窘境；且北市房屋稅籍住宅平均屋齡超過三十七年，五年內住宅數量僅二．五萬宅、占比不到三％，顯示北市新屋供給緩慢。

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房產業者指出，北市四、五層住宅多數為沒有電梯的公寓，而三層以下多為平房、透天或別墅，這些住宅類別絕大多數也沒規劃電梯；以第三季北市住宅樓層分布來看，四、五層住宅占比逾四十三％，加計一至三層占比八．八九％，合計近五十二％，北市住宅已是每兩宅就有一宅出入無電梯。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，北市發展時間較早，三、四十年前是公寓大量興建時期，一轉進巷子隨處可見老公寓，北市人老屋老持續惡化，早該是需迫切解決的難題。

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