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南、高房價所得比 飆破9倍

2022/10/05 05:30

台南市房價所得比從二○一九年第四季七．一九倍加重至今年第二季九．三六倍，加重幅度約三十％。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕近三年房價飆漲直接加重民眾購屋負擔，今年第二季全國房價所得比已達九．六九倍，創二○○二年第一季有統計以來的二十年單一季度新高；且疫情前僅有三個縣市的房價所得比超過九倍，但今年第二季已有八個縣市的房價所得比超過九倍，顯示疫情期間房價飆漲，已造成多數區域購屋負擔明顯加重。

根據內政部不動產資訊平台統計，二○一九年第四季高雄市房價所得比為七．一一倍，到了二○二二年第二季已加重至九．三四倍，加重幅度約三十一％；其次是台南市從七．一九倍加重至九．三六倍，加重幅度約三成；第三名是屏東縣，從五．二九倍加重至六．八五倍、加重幅度約二十九％。

科技大廠投資議題帶動

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，南部地區受到科技業大廠投資議題激勵，房市吸引許多資金投入，帶動地價與房價走揚，加上去年開始通膨預期強烈，原物料與工資等造價上揚，也都反映在房價上，尤其是過去房價基期越低的區域漲幅越大，房價所得比也出現漲幅度較大的現象。

反觀房價所得比原本就較高的區域，加重幅度相對平緩，新北市從二○一九年第四季的十一．七二倍加重至今年第二季的十二．八二倍，加重幅度約九％。

全國購屋負擔疫後增13％

相較疫情前後的全國房價所得比統計，二○一九年第四季全國房價所得比為八．五八倍，今年第二季加重至九．六九倍，購屋負擔加重約十三％。

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