大立光砸10億 中市南屯買地當倉儲

睽違3年，大立光再砸10億元買地。 （記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕光學大廠大立光（3008）昨日公告以10億元買下台中市南屯區3049坪土地與建物962坪，該廠與大立光營運總部距離僅2.2公里，大立光表示，該廠將作為倉儲之用。

明年底一座新廠完工

大立光上一次出手買地是在2019年初，當時一口氣砸下18億元與9.83億元，買下西屯工業區7300坪與3500坪土地與廠房，大立光從2017年以來，連同此次，總計已砸下逾55億元，買下台中工業區約2.1萬坪建廠土地，而這幾塊土地距離大立光營運總部都不遠，也符合大立光執行長林恩平訴求的「就近管理」理念。

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大立光目前有3座廠正陸續興建中，林恩平日前透露，最快明年底就有一座新廠完工，將有第一個新產品量產。同時大立光也準備擴充鏡頭使用的音圈馬達（VCM）產能，並有意擴大車用鏡頭模組佈局。

大立光這兩年營運遭遇逆風，除美中貿易戰封殺其大客戶華為外，疫情後高階手機賣不動，也讓大立光空有一身技術無從發揮，惟電動車市場崛起，大立光一直以來都是特斯拉主要供應商，車用鏡頭意外成為大立光營運中的一大亮點。

擴大車用鏡頭佈局

去年大立光成立車用鏡頭部門，衝刺車用市場，過去大立光車用鏡頭採用的玻璃鏡片一直都在中國生產，未來是否移回台灣生產或在台灣增加產能，可進一步觀察。

大立光去年每股稅後盈餘139.13元，創8年來新低，除產品組合較差影響毛利率跌破6成外，在匯率上採「自然避險」，這兩年新台幣強勢，每年匯損都吃掉一個股本，也是造成獲利衰退原因之一。

展望今年，第一季為傳統淡季，大立光1月營收37.29億元，月減17%、年減19%，2月在農曆年工作天數減少下，預期營收將進一步走滑。

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