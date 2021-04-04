《宜縣府建議高鐵設站》縣政中心附近 農地買氣增

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕高鐵延伸宜蘭，宜蘭縣政府建議高鐵站設在縣政中心，消息傳出，當地農地每坪從1萬5000元衝上2萬元，因這個利多，瞬間漲2至3成，甚至有賣家跳價不賣，成為目前全縣最火熱的房產投資地段。

台灣房屋礁溪加盟店主任黃惠慈說，雪隧開通後往返雙北時間縮短，不少人跨縣市到宜蘭買房，縣內蛋黃區包括礁溪（溫泉觀光區）、宜蘭（文教區）、羅東（商業區），礁溪是「雪隧第一站」，加上有溫泉，房價炒很高，以礁溪長榮酒店所在的重劃區而言，雪隧開通前每坪約20萬，後來飆上52萬元高點。

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現在高鐵有沒有這個效應，值得觀察？中信房屋房產顧問呂柏凱表示，縣政中心一帶農地，10年前每坪約1萬，建農舍風氣興起升到2萬元，後來縣府增加農地使用限制，導致買家意願下降，每坪掉到1.5萬元，去年底掀起高鐵設站議題，消息傳出已回升到2萬元。

台灣房屋礁溪加盟店經理吳文繽指出，縣府去年底向交通部建議高鐵站設在縣政中心後，「我們團隊當月就成交3筆土地」，有的買家表態不殺價，有的賣家知道消息後則是跳價不賣，先扣著觀望，未來會不會上漲，還是要看議題熱度與確定性，有待觀察。

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