00919最大雷包！這檔棄嬰至少還有逾7萬張等著殺出

00919最大雷包！聯電至少還有逾7萬張排隊等殺出。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台股週三（10日）在聯發科、台積電、台達電等高價股領軍下殺，在1383家同步大跳水 終場指數跌1478點，創史上第6慘，雖然投信續挺台股，買超167.61億元，但正值00919換股倒數，遭刪除成分股持續霸佔投信賣超榜，其中又以聯電慘，今再砍逾7萬張，受此衝擊，股價終場重挫7.06%，收118.5元，成交量達33.35萬張。

法人表示，聯電從155.5元，急殺到118.5元，短線跌了37元或23.79%，但00919至少還有逾7萬張排隊等賣，建議不要急著進場，以免進場就住套房。

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投信週三賣超前10大個股，依序為聯電（2303）7萬1799張、陽明（2609）2萬8958張、大成鋼（2027）8527張、中信金（2891）7462張、文曄（3036）6590張、大聯大（3702）5891張、長榮航（2618）5451張、瑞儀（6176）5429張、長華*（8070）5036張、力成（6239）4690張。

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