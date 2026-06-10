Uber One宣布漲價！7/13起月費衝199元、漲幅達66％

Uber今（10）日向Uber One會員發出通知，自7月13日起將調整會員訂閱價格。（資料照）

〔記者邱巧貞／台北報導〕繼Uber Eats今年4月宣布調整商家服務費後，Uber再度宣布「會員方案」漲價。Uber今（10）日向Uber One會員發出通知，自7月13日起將調整會員訂閱價格，其中月費將由120元調升至199元，漲幅約66%；年費則由1200元提高至1990元，漲幅同樣超過65%。這也是Uber One自在台推出以來最大幅度的一次價格調整。

此外，學生方案也同步調漲，學生月費將由84元提高至139元，學生年費則由840元調整為1,393元。

請繼續往下閱讀...

面對會員費用上漲，Uber同步推出多項新福利，希望提升方案吸引力。其中，符合資格的Uber搭乘行程點數回饋將由原本最高5%提高至最高15%，成為此次方案升級的最大亮點。

此外，Uber One會員未來出國旅遊時，只要前往有提供Uber One服務的國家，也可享有主要會員福利，包括符合資格的搭乘行程最高15%點數回饋，以及符合資格訂單0元外送費優惠，讓會員權益首度延伸至海外市場。

Uber表示，家庭共享功能也將持續保留，會員可邀請1位家庭成員共享Uber One會員資格，不需額外付費。同時，符合資格訂單0元外送費、會員專屬優惠及Uber One點數回饋等既有權益也將持續提供。

根據Uber公告，新會員自即日（6/10）起適用新價格，月訂閱費為199元、年訂閱費1990元；既有會員則自7月13日後的下一次續訂扣款日起生效。

除了價格調整，Uber也將改變部分會員優惠模式。過去的服務費折抵機制未來將轉為更彈性的優惠方案，部分訂單可能獲得訂單金額折抵、Uber One點數回饋或其他費用減免優惠，並依會員使用情況提供個人化優惠內容。

針對外送專法預計7月中旬上路，外界關注此次漲價是否反映法規成本，Uber則表示，「本次調整自一年前就開始積極研議，與外送專法並無直接關聯。」此外，本次價格調整僅限於Uber One會員方案。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法