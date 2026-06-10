房市管制不加碼！楊金龍表態「選擇性信用管制就到這裡」

總裁楊金龍今在立院表示，「選擇性信用管制就到這裡」。（記者田裕華）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行將於6月18日召開理監事會議，外界關注央行利率決策與房市管制措施是否調整，總裁楊金龍表示，目前為緘默期，但他也鬆口表示，「選擇性信用管制就到這裡」，意味房市信用管制到第七波為止，沒有加碼房市管制的規劃，至於是否會進一步鬆綁，楊金龍未露口風。

央行今日赴財委會進行業務報告，多位立委關切央行利率政策是否轉向以及房市管制態度。楊金龍表示，央行持續掌握最新數據，於下週理監事會進行討論。

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楊金龍說，雖然5月消費者物價指數（CPI）漲幅擴大，但多數國內外機構認為台灣物價長期穩定，和主要經濟體相比，台灣通膨仍相對溫和。

至於市場關注的房市政策，楊金龍則是明確表態，「選擇性信用管制就到這裡」。在利率政策方面，有外銀指出台灣股市很熱、通膨升溫，預測央行可能升息半碼或1碼？楊金龍則說，目前各方預測都有，也有機構預測央行利率可能維持不動，央行均有掌握，但最終結果仍待理監事會後討論決定。

楊金龍表示，若能預見未來半年至一年通膨將持續升高，甚至帶動通膨預期形成，預防性升息確實會是較好的選擇。他指出，2024年3月升息半碼的決策，當時的判斷是正確的。不過他也強調，若通膨只是短暫上升、之後很快回落，則不一定需要提前採取升息措施，仍須視整體經濟情勢而定。

楊金龍指出，當國際油價、能源價格上漲時，政府採取凍漲油電價格等供給面措施來平抑物價，是較為有效且適當的做法，不能將此視為扭曲市場機制。他強調，若供給面因素導致物價上升，單純透過升息等需求面貨幣政策因應，效果其實相當有限。

他以俄烏戰爭期間為例指出，當時全球能源價格大幅攀升，台灣透過供給面穩定措施，有效減緩通膨衝擊，相較許多主要經濟體，整體物價表現相對穩定。

對於立委提出新台幣匯率是否應維持相對強勢，以降低輸入性通膨壓力的問題，楊金龍表示，目前台灣尚未出現明顯的輸入性通膨現象。

他指出，雖然今年消費者物價指數（CPI）年增率預估約1.93%，已接近2%的通膨警戒線，但整體而言仍低於2%，物價走勢尚屬可控範圍。

楊金龍強調，2%並非絕對門檻，而是各國央行長期觀察的重要參考指標。央行將持續關注國際油價、地緣政治風險及國內通膨預期變化，並於理監事會綜合評估後，決定後續貨幣政策方向。

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