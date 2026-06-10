AI模型按量計費 將成主流？

Coinbase執行長揭AI新趨勢：誰最會配置算力，誰就能賺最多。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕過去2年，AI產業比的是誰擁有最大的模型、最多的GPU，以及最驚人的參數規模；但Coinbase執行長阿姆斯壯（Brian Armstrong）卻認為，下一階段的競爭規則將徹底改變，未來12至18個月內，全球約80%的AI工作負載，將從當前昂貴的大型模型，轉移至成本低99%的高效率模型。

報導指出，阿姆斯壯這番言論，點出了市場至今仍未完全消化的一項重大轉變：AI產業正從「模型競賽」，邁向「成本競賽」。真正的贏家，不再是「誰最聰明」，而是誰能用最少的算力，賺最多的錢。

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近期，GitHub Copilot 宣布，將從「固定月費」轉型為「按量計費（Token-based）」的政策，導致部分重度使用者的帳單金額飆升，這不僅僅是單一平台的定價調整，更被視為整個AI產業正在告別補貼時代。

市場認為，GitHub調整收費模式，被視為AI產業商業模式成熟化的重要訊號。未來，「使用多少、支付多少」的按量計費機制，可能逐漸成為主流。

過去，許多AI服務提供商為了快速擴大市占率，透過低價甚至虧損經營的方式吸引用戶，固定訂閱費用往往無法真實反映背後龐大的推理成本。然而，隨著企業應用從簡單的文字補全，進一步演變成需要大量推理能力的智慧體（Agent）工作流程，算力需求正呈現指數級增長，企業已無法無限制地吸收這些隱性成本。

面對算力成本持續攀升引發的「帳單震撼」，企業該如何應對，阿姆斯壯給出的策略極為清晰：智能路由（Model Routing）。

他的核心觀點是，並非所有工作都需要最強大的模型來執行。他也預估，未來約80%的AI工作負載，將轉移至價格便宜99%的模型，而真正需要頂尖模型處理的任務，可能僅占20%。

在Coinbase內部，工程團隊已開始根據任務性質，將不同工作分配給最適合的模型處理。只有少數高度複雜的任務，例如尖端科學研究、複雜決策分析或高階智慧體協調，才需要動用最先進的大型模型。這意味著，AI產業的價值判斷標準正在發生根本性改變，產業也從追求規模，走向追求效率。

過去市場追逐的是「最大的模型」，如今企業更關注的是「最低的成本」。分析師認為，這樣的轉變，可能重新塑造整個AI供應鏈的受惠版圖。

市場普遍認為，AI需求增加，等同於高階GPU需求將無止境成長。然而，如果更多工作開始導向成本更低、效率更高的小型模型，未來的競爭焦點可能不再是「誰擁有最多GPU」，而是「誰能讓現有GPU發揮最大效益」。

更值得關注的是，限制AI發展的真正瓶頸，也正在改變。阿姆斯壯指出，過去產業關注的是模型能力是否足夠強大，但未來決定企業勝負的關鍵，將是能源供應、算力調度能力，以及基礎設施的使用效率。

許多AI企業目前仍依賴外部資金支撐龐大的GPU採購與資料中心建設。然而，當投資人開始要求獲利，企業勢必無法再無限制地燒錢擴張。未來，AI產業的競爭重點將從「誰能訓練出最大的模型」，轉向「誰能在有限的晶片、能源與資本支出下，創造最高的經濟效益」。

如果說過去2年，AI比的是誰最聰明，那麼未來2年，比的恐怕將是誰最會精打細算。

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