ASML執行長警告歐盟勿干預晶片供應鏈 歐洲需要強化本土企業

ASML執行長福克（Christophe Fouquet）。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕歐洲市值龍頭艾司摩爾的執行長警告歐盟，勿直接干預半導體供應鏈，並直言，歐洲要減少對外國技術的依賴，就必須強化本土企業。

《金融時報》報導，ASML執行長福克（Christophe Fouquet）表示，如果沒有自己的供應鏈，那麼要如何介入供應鏈。福克指出，ASML在歐洲的銷售僅佔總銷售額的1％左右，亞洲則佔了80％左右，這使得ASML面臨很大的風險，因為「企業應該盡可能地靠近自己的客戶才對」。

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在他進行這番發言的幾天前，歐盟宣佈了一項新的晶片戰略計劃，其中包括在短缺期間指揮供應的緊急權力，以及旨在加強歐洲半導體產業的措施。隨著布魯塞爾試圖減少對美國科技公司和亞洲製造商的依賴，決策者們愈來愈需要在政府干預，以及為歐企創造全球競爭條件之間取得平衡。

2024年接任執行長一職的福克表示，人們常說「先買歐洲的產品」，他直言，這是一個很棒的想法，但前提是「要有東西可以買」。法國等國也推動在公共採購中加入更多「購買歐洲產品」的條款，不過，批評者認為，如果歐洲本身缺乏有競爭力的國內產品，那麼這些措施就幾乎沒有什麼效果。

福克指出，歐洲需要在半導體供應鏈上培育「愈多龍頭企業愈好」，並提升歐洲在全球晶片產業中的佔比，使其更接近他們在全球GDP約18％的佔額。福克強調，歐洲也必須避免制定會將有發展前景的公司感到國外的法規。

ASML是遊說布魯塞爾放鬆監管的眾多歐洲科技公司之一，尤其是在AI領域，福克提到，冗長的審查流程、增資管道以及歐盟的AI監管是業務發展面臨的障礙。

對於AI資料中心的需求，成長速度已經超過了製造商的生產能力，作為用於製造最先進晶片的EUV（極紫外光）製程技術曝光機供應商，福克表示，ASML已做好應對需求激增的準備，並計劃進一步擴大生產規模，同時提升機器的生產效率。

ASML在荷蘭總部費爾德霍芬（Veldhoven）附近不斷擴張業務，並計劃在今年將最新的EUV設備產能提升50％。但福克表示，由於規劃上的限制以及冗長的許可流程，要在歐洲建廠，仍需要大約4年的時間，此外，要尋找、培訓員工以及擴大供應鏈網路，也限制了公司的發展。

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