台寶生醫法說會揭露 計劃跨足醫美外泌體CDMO市場

台寶生醫舉行法說會，揭露近期營運進展。圖左為台寶董事長郭旭崧、圖右為執行長楊鈞堯。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕興櫃細胞治療公司台寶生醫（6892）今（9）日舉行法說會，執行長楊鈞堯表示，旗下治療腎臟移植抗排斥新藥TRK-001，已啟動全球多中心二期臨床，並於美國順利完成首位病患收案與細胞回輸，預計TRK-001將於2026年底完成全部收案，並同步嘗試將適應症擴展至心臟移植等高度利基領域，完成跨器官移植的市場佈局。

在新藥進展方面，台寶治療膝骨關節炎的細胞新藥Chondrochymal已順利完成二期臨床，並正式獲得TFDA核准進入三期臨床試驗。值得一提的是，該二期試驗已通過TFDA的GCP查核，結案報告亦獲同意備查。

請繼續往下閱讀...

隨著國內「再生醫療雙法」正式施行，其「附條件許可」機制有機會縮短具突破性療法藥物的上市時程。台寶生醫將全力推進該藥三期臨床與上市進程，並同步啟動海外授權洽談，力求在最短時間內實現商業化變現。

在CDMO業務，台寶生醫除持續深耕臨床前期或早期臨床階段的細胞醫療訂單外，正積極規劃跨足外泌體於醫美市場的CDMO業務。由於醫美外泌體具備變現週期短、市場需求剛性的特性，預期將為該公司建立長期且穩定的高毛利收入來源。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法