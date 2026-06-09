他提出1個「荒謬問題」 5年後竟將答案變成「年收2.8億生意」

Milan Martin打造一項年收900萬美元的生意。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕一名來自美國的創業者，原本在廣告業工作多年，長期穿梭世界各地拍攝，也習慣了以雞尾酒作為社交與工作的日常。然而，隨著時間推移，他開始對「喝酒之後的代價」感到疲憊。他提出了一個關於人類行為的「荒謬問題」，然而，最終他將答案變成了一項年收900萬美元（約新台幣2.8億元）的生意。

Milan Martin表示「我們點下一杯雞尾酒，並不是因為真的需要酒精，而是因為那代表你還在這個場合裡」。他認為，酒精飲品在社交場景中不只是消費品，更是一種心理象徵。

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正是在這樣的思考下，他提出了一個看似「荒謬」的問題，「是否可能在不攝取酒精的情況下，仍然完整體驗雞尾酒的風味與社交感受？」這個問題最終催生了他的新創品牌，一家主打無酒精烈酒與調酒產品的消費品公司。

2019年，Martin正式啟動創業計畫。他沒有選擇一次性辭去工作全職投入，而是以更漸進的方式展開，將想法記錄下來、請朋友協助設計概念，並在自家廚房進行產品測試。他形容這段過程像是「一步一步走進海裡，直到回頭才發現自己已經走得很深」。

公司The Free Spirits Company隨後在2020年底正式推出，正值全球疫情期間，實體酒吧與餐飲業受到嚴重衝擊，也使品牌初期更依賴DTC（直接面對消費者）的銷售模式。

在品牌初期，市場對「無酒精烈酒」的概念並不熟悉，甚至出現許多質疑與嘲諷。對此，Martin並未選擇迴避，而是將負面評論轉化為行銷創意。

儘管市場環境充滿不確定性，該品牌仍持續成長。2021年，公司年營收達到100萬美元（約新台幣3155萬元）；而到了今年，首次實現獲利，預計年營收將達900萬美元（約新台幣2.8億元），5年間成長幅度約達700%。

目前，The Free Spirits Company已從早期幾乎全數依賴DTC模式，轉型為以批發通路為主要成長動能，並逐步擴展至全美30個州、超過1萬個銷售據點，包括多家大型零售通路。

談及創業過程中最重要的體悟，Martin表示，關鍵在於學會與不確定性與不適感共處。他說「痛苦通常是身體在提醒你停止，但在創業裡，不適感往往代表正在轉變。」

他強調，創業者必須同時具備矛盾特質，既要樂觀也要保持懷疑，既要信任他人也要維持警覺，既要積極追求機會也要懂得保護自身時間，並表示「真正的突破，往往發生在不確定與不舒服之中。」

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