廣越5月營收創同期次高 看好旺季出貨表現

廣越將持續透過多產地布局、產品組合優化與營運效率提升，強化中長期競爭力與營運韌性。（廣越提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕戶外機能服飾與羽絨衣代工廠廣越（4438）5月營收16.35億元，月增8.6%、年減9.9%，為歷史同期次高表現，今年前5個月營收累計為59.15億元、年增4.45%，寫歷史同期新猷。管理層看好第二季至第三季為公司主要出貨旺季，公司將持續依品牌客戶需求、產品類別與銷售市場，彈性配置越南、中國、羅馬尼亞及約旦等生產基地。

廣越表示，5月營收年減主要受到船期調整影響，部分訂單延至6月初出貨所致，相關影響主要屬出貨時點差異，後續將依品牌客戶訂單與出貨安排，持續掌握第二季至第三季傳統旺季出貨節奏。

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廣越認為，從前5月營收來看，仍較去年同期成長並創下歷史新高，反映品牌客戶庫存調整後，累計成長動能延續。近年公司持續推動效率改革，聚焦接單品質、產能配置、製程效率與資本運用效益，目標並非單純追求營收規模擴張，而是透過營運管理優化，優化整體營運品質與獲利結構。

展望後續，廣越提到，在全球關稅政策、匯率波動及終端需求仍具不確定性的環境下，品牌客戶對供應商的評選標準已從單一成本考量，轉向交付穩定性、多產地配置能力、品質控管及長期合作可靠度。廣越將持續透過多產地布局、產品組合優化與營運效率提升，強化中長期競爭力與營運韌性。

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