火力全開！5月出口784.8億美元創史上次高 年增51.7％

財政部公布5月出口784.8億美元、年增51.7%，創歷年單月次高。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今公布5月出口784.8億美元、創歷年單月次高，月增16.1%、年增51.7%，連續31個月成長；累計1至5月出口3418.3億美元、創歷年同期新高，年增48.7%。財政部表示，預估6月出口759億至795億美元、年增42%至49%，出口好光景可望延續，且第2季起將開啟每季超過2000億美元新篇章，預估9月可望改寫史上最長上升週期，且全年出口增幅將創50年新高。

根據財政部統計，5月進口則為605.7億美元、創歷年單月新高，月增13.7%、年增54.9%；前5月進口2566.3億美元、創歷年同期新高，年增37.8%。出、進口相抵，前5月出超852億美元、年增415.4億美元。

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財政部表示，由於AI、高效能運算及雲端服務等應用需求強勁，激勵相關產品出貨持續擴增，加上外銷價格調漲效應，5 月出口年增51.7%，進口也年增54.9%，主因AI產業全球供應鏈分工、出口引申需求活絡，以及國際原油、基本金屬等行情上漲所致。

主要貨品中，5月出口多較上年同月成長，資通與視聽產品、電子零組件增幅各達75.2%、56%，後者規模值創單月新高；排除兩貨類出口平均增14.7%，其中礦產品因油品價格推升及基數低，出口增72.4%，機械因全球半導體業積極擴產及 AI 相關需求外溢，出口值亦創高，年增22.7%，電機產品增33.4%。累計1至5月，資通與視聽產品、電子零組件出口併計年增 66%，占總出口比重78.6%。

5大市場中，5月對主要市場出口均呈雙位數上升，其中對東協出口規模、年增率90.8%，齊創歷年單月新高，對美國、歐洲分別年增47.9%、40.3%，對中國與香港、日本各增35.4%、32.3%，對中港出口值亦為單月最高。累計1至5月以對美國出口年增78.5%最佳，對歐洲、東協分別增57.4%、57%，對日本、中港各增27.7%、25.9%；對美國、中港、東協出口比重各為32.2%、23.8%、21.4%。

展望未來，財政部表示，全球經濟成長步調仍受中東地緣政治衝突、美國貿易政策調整等不確定因素約制；但隨AI應用持續深化，雲端服務業者資本支出維持高檔，各國積極建置AI基礎設施，帶動相關產品需求成長，加上我國半導體先進製程及高階封裝產能陸續開出，皆有助支撐外銷動能，今年第2~4季出口規模均可望維持逾2000億美元。

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