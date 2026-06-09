勞動部拚職場減災 營造業掀數位轉型潮 雲端人資需求激增

鋒形科技共同創辦人李佳鴻（右）與杜俐芊（左）表示，數位轉型才能幫助營造業落實「全員公安」，提升市場競爭力。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部自今年1月1日起，啟動為期3年的「強化職場減災行動計畫」，營造業為重點稽查對象，將營造業未通報或延遲通報職災的最高罰鍰，從30萬元大幅提高至300萬元，並規劃3年內將「台灣職安卡」訓練提升至50萬人次，迫使過去傳統依賴紙本、通訊軟體管理的營造業，積極導入「人資管理數位化」。據統計，2026年第一季來自營造業的成交客戶數年增75%。

台灣第一家雲端人力資源管理系統（HR SaaS）品牌鋒形科技指出，營造業因應春安勞檢與減災計畫，數位導入需求在2025年底大幅激增，2026年第一季營造業成交客戶數較2025年第一季成長75%，顯見「人資管理數位化」已成為營造業者當前最迫切的避險防禦盾牌。

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鋒形科技Femas HR共同創辦人暨執行長李佳鴻指出，營造業要翻轉工安體質，第一步必須從「承攬人員數位化管理」做起，Femas HR 雲端人資管理系統能協助企業建置雲端證照庫，自動警示職安卡、特殊作業操作證照的到期日；同時，透過模組化出勤動態追蹤，管理者在手機上就能即時掌握各級承攬商、點工的現場出勤狀況，避免因層層轉包而產生隱匿通報或延遲通報的結構性黑洞，徹底杜絕因違反職安法而面臨的高額罰鍰。

根據勞動部職業安全衛生署最新公布2026年第1季重大職災死亡統計，儘管全產業重大職災死亡人數已降至50人，較去年同期減少15%，但營造業仍是高風險大戶，死亡人數高達27人，比重高達54%，其中又以「高處墜落」事故最多，致死比例高達63%，迫使今年起政府採取「制度改變」與「源頭管理」，未來除了按季公開各縣市重大職災統計，還將擴大公開重大職災案件的工程業主、營造廠及各級承攬商完整名稱與災害原因，一旦發生工安意外，企業品牌聲譽與未來投標資格將受影響。

李佳鴻提醒，勞動部推動的減災計畫中，最重要亮點之一，是與內政部國土署合作建置「全國營造廠商職安衛履歷平台」，公開廠商的事故、裁罰與得獎紀錄，讓資訊像信用紀錄一樣透明，影響所及，將促使重視工安的廠商競爭力大增，而忽視勞工安全的業者則會被市場淘汰。

鋒形科技共同創辦人暨營運長杜俐芊強調，雲端人資系統在營造業扮演角色，已從單純「算薪水、扣勞健保」升級為「企業合規與風險控管的戰略工具」，透過雲端化、行動化管理系統，不僅能讓中小型營造廠在有限資源情況下，快速建立起安全衛生管理知能，更能協助大型工程業主即時對外包廠商進行「社會監督」，真正接軌國際預防職災經驗。

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