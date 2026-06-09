黃仁勳太強！韓媒曝「5大韓企」攜手輝達 擴大AI業務布局

輝達執行長黃仁勳8日接連拜會SK集團、LG集團、斗山集團、現代汽車集團及NAVER等南韓大型企業。（彭博）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓多家大型企業正加速深化與AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）的合作，擴大人工智慧（AI）業務布局。

韓聯社引述南韓業界消息報導，輝達執行長黃仁勳8日接連拜會SK集團、LG集團、斗山集團、現代汽車集團及NAVER等南韓大型企業，就AI基礎設施、實體AI（Physical AI）等領域的合作方向交換意見。

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黃仁勳在訪問位於首爾汝矣島的LG雙子星大樓時表示，機器人是輝達與LG合作的重要業務之一。雙方同意加強在人形機器人參考平台研發方面的合作，LG電子也將在人形機器人、物流機器人等新世代機器人的研發流程中，擴大與輝達的策略合作。

現代汽車集團則持續強化與輝達在實體AI領域的合作。雙方先前已同意共同投資30億美元，推動南韓實體AI產業發展。黃仁勳8日訪問現代汽車集團總部時並表示，輝達將在南韓新萬金（Saemangeum）地區興建資料中心。

斗山集團旗下機器人製造商斗山機器人（Doosan Robotics）也將擴大與輝達在實體AI領域的合作。該公司計畫利用輝達機器人模擬平台Isaac Sim工具鏈，開發智慧機器人作業系統。

SK集團與NAVER則將聚焦AI基礎設施合作。SK海力士（SK Hynix）將與輝達共同研發用於建置輝達AI工廠的新一代晶片，進一步深化雙方長期技術合作關係；SK電訊（SK Telecom）則將加入輝達雲端合作夥伴（NVIDIA Cloud Partner，NCP）生態系。

與此同時，NAVER將與輝達合作，預計明年啟動55MW（百萬瓦）規模的AI工廠計畫，並逐步擴大雙方在AI基礎設施領域的合作規模。

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