美股收盤》逢低買進助攻！費半強升逾5％ 台積電ADR漲2.80％

美國股市主要指數8日大多收高，收復了上週的部分跌幅，尤其費城半導體指數強升逾5%。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕投資人正評估中東地區緊張局勢緩和的影響並逢低買進，使晶片股股價8日（週一）反彈回升，帶動華爾街漲勢，美國股市主要指數8日大多收高，收復了上週的部分跌幅，尤其費城半導體指數強升逾5%。

綜合媒體報導，美股上週五遭遇沉重賣壓，那斯達克指數重挫 4%，標普500指數也終結連續九週漲勢。8日道瓊小跌80.77點，標普上漲0.30%，那指收紅0.86%，費半則是強升5.61%，收復上週五跌幅。

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輝達執行長黃仁勳週一表示，投資人應該為這波大跌感到慶幸，更表示這正是用打折行情撿便宜股票的絕佳時機。此言也帶動資金重返半導體，輝達上漲1.73%、美光飆漲逾9％、AMD大漲5.14%、博通上漲2.82%，黃仁勳此言也成為費城半導體指數反彈的重要推手。

其他焦點個股部分，蘋果公布針對Siri的AI升級，不過其股價在尾盤滑落，收跌1.89%，Alphabet下跌1.36％，Meta下跌1.28%，微軟下跌1.18%，亞馬遜下跌 0.33%。台積電ADR上漲2.80%，收在426.80美元；聯電ADR上漲1.52%，收在20.00美元。

道瓊工業指數小跌80.77點或0.16%，收50786.01點。

標準普爾500指數小升21.99點或0.30%，收7405.73點。

那斯達克指數上揚220.23點或0.86%，收25929.66點。

費城半導體指數大漲685.93點或5.61%，收12906.69點。

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