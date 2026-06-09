自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台日機械經貿商談會登場 東京、名古屋雙城百組簽約

2026/06/09 00:50

臺灣機械工業同業公會在日本舉辦台日機械經貿商談會，雙方企業代表進行媒合洽談。（公會提供）臺灣機械工業同業公會在日本舉辦台日機械經貿商談會，雙方企業代表進行媒合洽談。（公會提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕臺灣機械工業同業公會在台中有上百家會員，本月8日在東京、10日在名古屋，舉辦2場台日機械經貿商談會，由公會台日機械技術與合作聯誼會長黃立翰帶團，25家機械業者與會，與日本27家企業進行180多組一對一媒合洽談，陸續簽訂工具機整機等半導體供應鏈訂單，並持續結盟合作。

在經濟部國際貿易署支持下，臺灣機械工業同業公會（機械公會）再度前往日本，公會早在半年前啟動精準對接作業，協助會員廠商釐清對日需求、梳理產品獨特優勢，再交由公會設於日本「東京服務中心」顧問邀約日商懇談。

機械公會聯誼會長黃立翰說，商談會經日本機械振興協會、日本工作機械輸入協會協助，今年邁入第11個年頭，成為台日機械業定期的商務對接平台，面對日圓匯率波動與中國機床夾擊條件，印證台日機械合作並非競爭關係，而是「戰略互補」夥伴。

中台灣在內25家參團企業，包括寶泰、橋鋒、旺毅、世聖、靖達、程泰、合升、岡豐、台灣引興、中國砂輪、永詮、連結、隆升、友龍、進發、和和、三鋒、台灣鎢鋼、台煒、尚富、添鼎、潭佳、大詠城、宇聯及穎杰等。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財