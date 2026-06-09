台日機械經貿商談會登場 東京、名古屋雙城百組簽約

臺灣機械工業同業公會在日本舉辦台日機械經貿商談會，雙方企業代表進行媒合洽談。（公會提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕臺灣機械工業同業公會在台中有上百家會員，本月8日在東京、10日在名古屋，舉辦2場台日機械經貿商談會，由公會台日機械技術與合作聯誼會長黃立翰帶團，25家機械業者與會，與日本27家企業進行180多組一對一媒合洽談，陸續簽訂工具機整機等半導體供應鏈訂單，並持續結盟合作。

在經濟部國際貿易署支持下，臺灣機械工業同業公會（機械公會）再度前往日本，公會早在半年前啟動精準對接作業，協助會員廠商釐清對日需求、梳理產品獨特優勢，再交由公會設於日本「東京服務中心」顧問邀約日商懇談。

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機械公會聯誼會長黃立翰說，商談會經日本機械振興協會、日本工作機械輸入協會協助，今年邁入第11個年頭，成為台日機械業定期的商務對接平台，面對日圓匯率波動與中國機床夾擊條件，印證台日機械合作並非競爭關係，而是「戰略互補」夥伴。

中台灣在內25家參團企業，包括寶泰、橋鋒、旺毅、世聖、靖達、程泰、合升、岡豐、台灣引興、中國砂輪、永詮、連結、隆升、友龍、進發、和和、三鋒、台灣鎢鋼、台煒、尚富、添鼎、潭佳、大詠城、宇聯及穎杰等。

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