父母幫子女存股 兩種情況要申報贈與稅

高雄國稅局表示，父母幫子女存股，別忘了贈與稅申報。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部高雄國稅局表示，隨著台股持續上漲、交易熱絡，不少家長以存股方式為子女提早做資產規劃，目前每人每年贈與稅免稅額為244萬元，如果當年贈與金額超過244萬元或直接贈與股票給子女，依「遺贈稅法」第24條規定，贈與人應於贈與日後30天內申報贈與稅。

高雄國稅局表示，父母協助子女投資上市櫃股票，常見方式包括：1.父母匯款給子女購買股票，屬現金贈與，應以父母匯入的資金為贈與金額。2.父母出資替子女購買股票，依「遺贈稅法」第5條第3款規定，以贈與論，應以父母的出資額為贈與金額。3.父母將持有股票贈與子女，屬股票贈與，應以贈與日贈與股票的收盤價，按贈與股數計算贈與金額申報贈與稅，並取得贈與稅繳清證明書或免稅證明書等相關文件，才能辦理股票移轉。

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以股票贈與為例，甲父2026年2月10日贈與所持有上市A公司股票1000股給兒子乙君，贈與當日A公司每股收盤價為350元，贈與金額為35萬元〔350元 X 1000股〕，甲父2026年度贈與股票雖未超過免稅額244萬元，為取得免稅證明書以利移轉，仍應依規定辦理贈與稅申報。

高雄國稅局提醒，父母為子女規劃長期存股計畫時，應留存資金往來證明，以備查核，並留意遺產及贈與稅法相關規定，以免漏報受罰。民眾如仍有疑義，可撥打免費服務電話「0800-000321」洽詢，或利用國稅智慧客服「國稅小幫手」線上查詢。

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