美國就業強勁和通膨升溫 川普卻施壓Fed新主席華許降息

聯準會（Fed）主席華許5月22日宣誓就職後，與美國總統川普握手。（彭博）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國5月非農業新增就業人口超乎預期，加上伊朗戰爭帶動美國通膨壓力，市場押注美國聯準會（Fed）年底前至少會升息1次，美國總統川普隨即施壓Fed新任主席華許，要求他下週在首度舉行的利率決策會議上降息。

川普在美國國家廣播公司（NBC）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）7日播出的專訪中表示，近來當強勁的經濟數據公布時，股市就下跌，因為投資人認為Fed將調高利率；目前絕對沒有理由升息，Fed僅因就業數據強於預期就升息，這將是個錯誤，相反的，他們應該要降息。

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但川普也宣稱，自己希望華許能獨立決策，他不想影響華許的決定。

5月22日才就任的華許，本月16日至17日將首度主持聯邦公開市場操作委員會（FOMC）會議。FOMC是Fed的核心決策機構，負責制定美國的利率政策與進行公開市場操作。

川普的發言將使華許面臨更大的政治壓力，因川普主張目前介於3.5%至3.75%的基準利率應該大幅調降至1%或更低。在前Fed主席鮑爾任內，川普就曾多次施壓他降息，認為他降息動作太慢，因而用「笨蛋」、「蠢貨」等不雅用語羞辱他。

美國勞工統計局（BLS）上週發布報告指出，5月非農業新增就業人口達17.2萬人，為市場預估的近2倍，失業率維持在4.3%，顯示就業市場強勁。而自伊朗戰爭開打、荷姆茲海峽遭封鎖以來，能源價格飆漲導致美國4月通膨率升至3.8%，10日公布的5月通膨率，預估將進一步升至4.2%。

美股5日暴跌，公債殖利率飆升，顯示市場越來越有信心，華許需要調高利率，以壓制超過Fed設定目標2%的通膨。

在美國5月非農就業報告強於預期後，高盛分析師取消Fed今年12月將降息1次的預測，但仍預期Fed將降息2次，只是把時間延至明年，預計將落在明年6月和12月。

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