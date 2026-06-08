永豐金前5月大賺202.91億 年增96％創新高

永豐金前5月大賺202.91億，年增96%、獲利創史上新高。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕永豐金控今日公布2026年5月自結累計稅後淨利達202.91億元，較前一年度成長96%，前五月累計每股盈餘（EPS）為1.40元。再加上年化股東權益報酬率達18.98%，各財務結果、皆創下公司「歷史同期新高」。

首先，就營運結果分析，2026年初至今表現（1月 – 5月），永豐金控2026年累積至五月稅後淨利為202.91億元，（年增96%），主要由核心子公司獲利創歷史新高的成果所驅動。

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其次，就子公司來看，永豐銀行連續第六年創獲利新高紀錄，根據自結，稅後淨利達111.61億元，年增18%。淨收益成長由利息淨收益及手續費淨收益的增長所帶動，年增長各為25%與10%。資產品質維持良好，銀行逾放比率為0.10%。

子公司京城銀行稅後淨利為28.32億元，除了一月份京城銀國際租賃處分利得2.88億元 ，利息淨收益、手續費淨收益與金融交易淨收益皆有成長。資產品質穩定，銀行逾放比率為0.10%。

子公司永豐金證券的稅後淨利達62.44億元，年增327%，亦創下歷史同期新高，主要受惠於經紀與泛財管手續費淨收益成長，以及較高的資本利得。手續費淨收益年成長為129%。

若以5月份單月表現來看，永豐金控5月份稅後淨利為44.58億元，月減9%，月度間的差異主因於所得稅費用較高，獲利相較上月略有減降。

其中，永豐銀行5月單月稅後淨利為18.22億元，月減8%，月度間的減降，主因手續費淨收益減少與較高的提存費用；京城銀行稅後淨利為8.00億元，月增62%，，月度間的強勁增加，主要係由利息淨收益與手續費淨收益增加，以及個案呆帳回收挹注。

永豐金證券稅後淨利為19.48億元（月增1%），月度間的獲利僅小幅增長，主因是所得稅費用較高，抵銷了手續費淨收益的顯著成長；相較之下，上個月則因股市回升而認列了所得稅利益。

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