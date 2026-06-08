雲林國民運動中心連結又見「外送茶」！資安署說原因

資安署表示，主動發現運動部全國運動場館資訊網連結雲林縣國民運動中心異常情形後，立即通知主管機關，緊急下架該連結。（記者邱巧貞攝）

〔記者邱巧貞／台北報導〕近日有網友透過「全國運動場館資訊網」查詢雲林縣國民運動中心資訊時，發現點擊網站連結後竟跳轉至主打「外送茶」服務的情色網站，引發網路熱議，甚至質疑政府網站是否遭到駭客入侵。

對此，運動部出面說明，強調事件並非網站遭駭，而是因場館更換營運廠商後，相關網址資訊未同步更新所致。目前錯誤連結已完成下架，並要求各地方政府全面檢視場館資訊正確性，避免類似事件再次發生。

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數位發展部資通安全署今（8）日也表示，資安署主動發現運動部全國運動場館資訊網連結雲林縣國民運動中心異常情形後，立即通知主管機關運動部，緊急下架該連結。

經查雲林縣國民運動中心頁面所登載網址，由各縣市政府自行維運更新，因更換維運廠商後，相關資訊未同步更新，原舊網址被其他業者註冊後連結至不當內容網站，運動部網站系統並未遭到駭侵。

事實上，類似事件並非首次發生。就在上個月，經濟部能源署、水利署等單位網站中的「太陽光電單一服務窗口」連結，也曾被網友發現導向「外送茶」網站。事後調查發現，原因同樣是官網所連結的活動網站網域未續約失效，遭其他業者重新註冊使用所致。

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