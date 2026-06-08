雨下對地方！曾文水庫暢飲3100萬噸水、南化將重返3成大關

今日降雨與水庫集水區對應圖。藍色斜紋區為水庫集水區。（圖取自氣象署官網）

〔記者廖家寧／台北報導〕老天爺眷顧下，這波梅雨鋒面為中南部山區主要水庫集水區帶來豐沛降雨，進帳量最豐碩的前3名水庫中就有曾文水庫及南化水庫，短短4天內，曾文水庫預期進帳量達3100噸水、居全台水庫第2名，可以說是大進補解渴，此外南化水庫蓄水率也逐步穩定回升，近期可望重返3成大關。水利署發言人王藝峰表示，可期這波梅雨降雨解除南部旱象，審慎樂觀看待未來南部水情。

水利署統計，自梅雨鋒面靠近前的6月4日早上7點起至今（8）日下午3點，全台水庫預期可進帳1億8290萬噸水，目前已入庫1億155萬噸水，尚有8135噸水待流入庫。

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統計北中南區主要水庫集水區入流量，北部水庫預期可收下7190萬噸水，中部水庫5010萬噸水，南部水庫6090萬噸水，這波梅雨降雨在各地區落點較為平均。

進帳量最豐碩的前3名就有2座水庫在南部，前3名依序是石門水庫3810萬噸、曾文-烏山頭水庫系統3100萬噸，烏山頭水庫則收下2400萬噸水。

自去年11月進入枯水期以來，南部主要水庫集水區降雨量不足歷史同期的一半，雖南部降雨不豐，但在水利署各項盤點備援與調度下，水情燈號始終維持正常。

備受關注的曾文水庫日前蓄水率跌破1成，讓各界非常緊張，在這波梅雨挹注下，曾文水庫預期可進帳3100萬噸水，目前蓄水率也上升3.3個百分點回升至13.5%，回升速度看似平緩比不上其他水庫，但原因在於曾文是全台最大庫容量的水庫，從實際入庫量來看，已入庫的水量已達2000萬噸，尚有1100萬噸水待流入庫。另南化水庫蓄水率也回升8.6個百分點，來到29.5%，重返3成大關指日可待。

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