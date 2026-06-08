三星攻大尺寸、高階電視市場 Micro RGB登台助攻滲透率衝30％

台灣三星電子總經理梁準原（左）與台灣三星電子消費性電子產品事業群副總經理戴士傑。（三星提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕儘管台灣整體電視市場規模呈現下滑趨勢，但三星電子仍穩居台灣市場龍頭地位。台灣三星電子消費性電子產品事業群副總經理戴士傑表示，三星在台銷售金額持續成長，整體高階產品滲透率也持續提升，正朝30％目標邁進。看好大尺寸化與高階化趨勢，三星今年更將Micro RGB列為重點推廣技術，持續擴大75吋以上產品布局，鞏固市場領先優勢。

三星今（8）日正式在台發表2026年全新AI智慧顯示器產品陣容，除了首度導入Micro RGB智慧顯示器外，OLED系列也全面升級搭載抗反光真星黑面板，提升觀影體驗。因應國際運動賽事熱潮，今年Micro RGB、Neo QLED及Mini LED等系列更全面推出100吋級產品，滿足消費者對超大尺寸影音娛樂的需求。

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戴士傑指出，近年台灣電視市場受到人口結構變化、住宅坪數縮小及新成屋交屋量減少等因素影響，整體市場規模呈現下滑趨勢。然而，消費者對客廳主電視的尺寸與畫質要求持續提高，使大尺寸電視仍維持穩健成長動能。

除了大尺寸市場外，因應小宅、去客廳化風潮崛起，三星也瞄準消費者跨空間使用需求，推出全新The Moving Style小星機，可直覺連結手機操作、自由調整觀看角度，並能在家中各空間靈活移動或拆卸至桌面使用，提供更彈性的使用情境。

戴士傑表示，台灣市場銷售主力仍以55吋及65吋機種為主，但75吋已成為成長速度最快的主流尺寸；98吋以上超大尺寸產品則特別受到中南部消費者青睞。三星目前不僅穩居台灣75吋以上大尺寸電視市場龍頭，在98吋市場的市占率更超過五成。為掌握超大尺寸需求，今年三星更一口氣引進6款98吋以上機種，持續強化大尺寸產品競爭力。

觀察台灣高階智慧顯示器市場，戴士傑指出，目前台灣整體Mini LED與OLED產品滲透率約15%，而三星相關產品滲透率已達25%，顯示高階化已成為市場重要成長動能。隨著Micro RGB正式加入產品陣容，三星期待進一步帶動高階產品銷售，推升高階產品滲透率朝30％邁進，並持續穩居台灣智慧顯示器市場銷售冠軍地位。

TrendForce資深研究副總邱宇彬則看好Micro RGB顯示技術，可望成為帶動市場升級的新動能，雖然初期將以高階市場為主，但隨著技術成熟與成本下降，未來有機會逐步擴散至主流市場，為電視產業注入新的成長契機，預估到2030年，全球Micro RGB出貨量可突破1000萬台。

邱宇彬指出，目前大尺寸電視已逐漸普及，單純追求尺寸升級的成長空間相對有限，因此市場未來將更重視畫質、色彩表現及沉浸式視覺體驗。Micro RGB透過RGB LED背光技術提升亮度與色彩表現，有望成為消費者換機的重要誘因。

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