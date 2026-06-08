阿北出事了！2週爽賺10萬以為自己是股神！他押上老本慘賠淪清潔工

晚年理財不是賺得多快，而是守住辛苦累積一輩子的老本。示意圖。（歐新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕短短2週賺進50萬日圓（約台幣10萬），讓他誤以為自己是投資天才。日本一名64歲退休教師在領到退休金後踏入股市，從科技股一路玩到加密貨幣與槓桿交易，結果越陷越深。當運氣用完後，不僅退休金蒸發大半，夫妻關係也瀕臨破裂，晚年被迫當清潔工維生。

日媒《The Gold Online》報導，居住東京的64歲前高中教師佐藤（化名），任教超過30年，向來以穩健儲蓄聞名。4年前退休後，他領到約2000萬日圓（約台幣400萬）退休金，生活原本無虞。然而，一次意外的投資成功，卻成了人生轉折點。

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退休半年後，在同事推薦下，佐藤開設網路券商帳戶，拿出200萬日圓（約台幣40萬）投入當時熱門的日本IT股。短短兩週內，帳面獲利竟高達50萬日圓，讓他開始相信自己擁有投資天分，這個好運成了悲劇的開端。

嘗到甜頭後，佐藤開始閱讀投資書籍，自認掌握市場邏輯，並將目光轉向波動更大的加密貨幣及外匯保證金交易（FX）。起初只是小額操作，但隨著虧損出現，他不但沒有收手，反而不斷加碼，希望靠一次大勝翻本。

一年後，最初投入的200萬日圓不僅全部虧光，還轉為負報酬。但他仍深信只要再贏一次，就能把損失全部拿回來，於是又從退休金帳戶提領500萬日圓（約台幣100萬）投入高槓桿交易。結果市場劇烈波動，多次觸發強制平倉（俗稱斷頭、停損），資金快速蒸發。他陷入「賠越多、投越多」的惡性循環，最終，多年辛苦累積的退休金大半化為烏有。

更糟的是，這些投資行為他一直瞞著妻子。直到虧損已無法掩飾，才向家人坦承。妻子得知後憤怒不已，夫妻關係降到冰點，至今仍難以恢復。

如今的佐藤只能透過銀髮人才中心安排的社區清潔工作，每月賺取微薄收入，重新累積存款。他坦言，最大的錯誤不是投資，而是把一次運氣帶來的獲利，誤以為是自己的實力。

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