彰銀獲利續創高峰  前5月獲利突破百億元大關

彰銀前5月獲利突破百億元大關。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕彰銀（2801）獲利續創高峰，5月獲利較去年同期成長逾3成，累計前5月稅前盈餘達107.12億元，突破百億元大關。

彰銀自結5月合併稅前盈餘23.02億元，合併稅後盈餘19.72億元，月增2.86%、年增32.31%。在利息及手續費收益穩健帶動下，累計前5月稅前盈餘達107.12億元、稅後盈餘91.10億元，年增26.69%，獲利續創高峰，繳出亮眼經營成績。

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彰銀表示，今年以來受惠於核心業務穩定成長，利息淨收益及財富管理相關手續費收入持續提升，帶動整體獲利表現穩步增長。

除獲利維持強勁動能外，放款、財富管理及海外業務亦同步成長，顯示營運體質持續優化，目前逾放比率維持0.16%低檔水準，展現穩健財務體質與經營韌性。

除深耕核心業務外，彰銀亦積極推動普惠金融及金融教育。有感於詐騙案件頻傳，金融素養向下扎根刻不容緩，將於6月27日至28日在金融研訓院Banker’s Salon FE62金融探索館舉辦「未來金融探險隊｜守護資產大作戰」活動，共規劃四場免費半日營隊，開放200名國小三年級至國中學生報名，開放報名後即迅速額滿，顯示社會大眾對金融教育議題的高度重視。

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