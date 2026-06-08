自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

彰銀獲利續創高峰  前5月獲利突破百億元大關

2026/06/08 18:33

彰銀前5月獲利突破百億元大關。（資料照）彰銀前5月獲利突破百億元大關。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕彰銀（2801）獲利續創高峰，5月獲利較去年同期成長逾3成，累計前5月稅前盈餘達107.12億元，突破百億元大關。

彰銀自結5月合併稅前盈餘23.02億元，合併稅後盈餘19.72億元，月增2.86%、年增32.31%。在利息及手續費收益穩健帶動下，累計前5月稅前盈餘達107.12億元、稅後盈餘91.10億元，年增26.69%，獲利續創高峰，繳出亮眼經營成績。

彰銀表示，今年以來受惠於核心業務穩定成長，利息淨收益及財富管理相關手續費收入持續提升，帶動整體獲利表現穩步增長。

除獲利維持強勁動能外，放款、財富管理及海外業務亦同步成長，顯示營運體質持續優化，目前逾放比率維持0.16%低檔水準，展現穩健財務體質與經營韌性。

除深耕核心業務外，彰銀亦積極推動普惠金融及金融教育。有感於詐騙案件頻傳，金融素養向下扎根刻不容緩，將於6月27日至28日在金融研訓院Banker’s Salon FE62金融探索館舉辦「未來金融探險隊｜守護資產大作戰」活動，共規劃四場免費半日營隊，開放200名國小三年級至國中學生報名，開放報名後即迅速額滿，顯示社會大眾對金融教育議題的高度重視。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財