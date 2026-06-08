緯創5月營收創單月次高 緯穎創同期新高

緯創、緯穎5月營收皆創歷年同期新高。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕緯創（3231）5月營收2901.83億元，月增2.4%、年增39.2%，創歷年同期新高、單月歷史次高表現，今年前5個月累計營收1兆4199.23億元、年增106.21%，寫歷年同期新猷。

緯創關係企業、伺服器大廠緯穎（6669）5月營收840.5億元，月增1.6%、年增18.2%，創下歷年同期新高，今年前5個月營收累計為4432.89億元、年增45.06%，同寫歷年新猷。

請繼續往下閱讀...

緯創5月筆電出貨170萬台，月減5.55%、年減5.55%，桌機60萬台，月減25%、年減45.5%，顯示器95萬台，月增5.55%、年增26.67%。管理層指出，以第二季來看，筆電出貨預估季減5%至10%，桌機呈現小幅季減，顯示器則為持平或小幅季減，旗下筆電產品組合以商用為主，下半年表現可望優於產業平均值。

緯創提到，在伺服器業務方面，通用型伺服器的第二季出貨表現，無論是季對季、年對年都可望維持雙位數成長，並有機會逐季維持動能。AI伺服器則逐季成長無虞，第四季還有ASIC新品加入、初步挹注業績，網通產品則保持全年出貨年增10倍的看法。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法